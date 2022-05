Đurđev: Srbija i Rusija ostaju bratske zemlje i u najtežim vremenima, jeftini ruski gas je spas za srpsku ekonomiju i predstojeću hladnu zimu

Predsednik Srpske lige je napomenuo da današnji dogovor daje veliki vetar u leđa predsedniku Srbije i svim njenim građanima da izdrže sve pritiske.

Srbija je jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji, a Rusija je danas i u praksi pokazala da voli i ceni Srbiju i srpski narod, sasvim suprotno od evroatlantističkog narativna da Rusija voli i podržava Srbiju samo na rečima - izjavio je danas predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev komentarišući dogovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina oko novog gasnog aranžmana između dve zemlje.

Srbija će sada dobijati ruski gas 3 puta jeftinije od ostatka Evrope, a zimi, kada bude najpotrebniji, i 10-12 puta jeftinije. To je ogroman stvar, to znači da će srpska privreda u uslovima globalne krize moći da funkcioniše daleko lakše od evropskih, to znači da ćemo biti konkurentniji, da ćemo biti privlačni stranim investitorima i, što je takođe jako bitno, to znači da građani Srbije mogu mirno da čekaju predstojeću zimu, koju stručnjaci nazivaju najhladnijom u svakom smislu od završetka Drugog svetskog rata - istakao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige je napomenuo da današnji dogovor daje veliki vetar u leđa predsedniku Srbije i svim njenim građanima da izdrže sve pritiske kao i do sada i da ne uvedu sankcije Rusiji pod nemoralnim i ciničnim pritiscima sa Zapada. Puno je još stvari oko kojih će Srbija i Rusija moći i morati da sarađuju u bliskoj budućnosti.

Mi moramo nastaviti, uprkos globalnoj krizi, sa strateškom podrškom srpskom selu koju su započeli predsednik Vučić i ministar Milan Krkobabić, dakle moramo obezbediti dovoljne količine hrane, semena, poljoprivrednih preparata i drugih stvari kako bi bitka za opstanak srpskog sela bila uspešna. U toj borbi Rusija, kao veliki svetski poljoprivredni proizvođač, može nam biti od ogromne pomoći - zaključio je Đurđev.