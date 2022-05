KOLIKO DANAS VREDI MANTIJA: Vladika Grigorije uz Dragana Šolaka u skupocenoj specijalnoj loži na finalu Lige šampiona (FOTO)

Ljubitelji sporta sinoć su imali priliku da gledaju fudbalski spektakl u finalu Lige šampiona u kojem je Real Madrid savladao Liverpul. Ali za razliku od građana Srbije koji su utakmicu gledali na svojm TV ekranima, neki su imali privilegiju da ovaj meč prate direktno sa stadiona.

Među onima koji su imali dovoljno novca da sebi priušte da utakmicu gledaju uživo bilo je i našoj javnosti poznatih lica. Objavljen je snimak na kojem se vidi i vladika Grigorije koji je sinoć pred početak finala Lige Šampiona čekao u redu da uđe u skupu ložu stadiona Sen Deni u Parizu.

“Skromni” vladika

Sve to možda ne bi ni bilo sporno da vladika nije monah koji je život navodno posvetio odricanju od ovozemaljskih iskušenja, a za to vreme posećuje lože stadiona za koje karta košta najmanje 1.200 evra i dok prosečan građanin Srbije može samo da sanja da toliki novac potroši za prisustvovanje jednom fudbalskom meču, vladika Grigorije očigledno nema problem sa tim i ne samo to. Da je Grigoriju skromnost slaba strana najbolje govori činjenica da je na utakmicu došao u skupocenoj jakni marke “Bogner” čije se cene kreću od 400 pa do basnoslovnih 2.000 dolara. Kako se saznaje, vladika Grigorije je sinoć imao mogućnost uživanja u specijalnoj loži zvanoj “Hospitality lounge” gde je mogao da konzumira alkoholna i bezalkoholna pića, ali i da uživa u specijalitetima od ribe i mesa. Takođe, specijalne goste koji su mogli da iskeširaju boravak u ovoj loži je ispod tribina zabavljao poznati pariski rok bend, a vladika je i tu imao pristup.

Druženje sa tajkunom

Interesantno je da se u poslednje vreme Grigorije više interesuje za politiku nego za crkvena pitanja, kao da mu posao nije da širi pravoslavno učenje, već da promoviše stranku Dragana Đilasa lakovernim biračima koji veruju u vladikinu čast. Iako je patrijarh srpski Porfirije zabranio da crkveni zvaničnici daju političke izjave, Grigorije se nije obazirao na to i nastavio je da kritikuje one koji drugačije misle od političara od kojih ima direktnu korist.

Zašto je to tako možda najbolje govori činjenica da Grigorije u loži pariskog stadiona sinoć nije bio sam. Naime, sasvim “slučajno” tu je bio i najbogatiji srpski tajkun, Dragan Šolak, koji je za vreme Đilasove vlasti postao bogatiji za preko dve milijarde evra koje danas troši na kupovinu premijerligaških klubova.

Šolak kupio klub novcem građana Srbije

Podsetimo, Šolak je izneo neistine u srpsku i međunarodnu javnost kada je rekao da je fudbalski klub Sautempton kupio svojim ličnim novcem. Mediji su imali uvid u zvaničnu dokumentaciju, odakle su saznali da je Šolak za bahaćenja u Engleskoj uzeo pare direktno od Junajted grupe, čiji je suvlasnik i osnivač, a to su zapravo pare građana i države Srbije.

Naime, celokupna međunarodna medijska hobotnica pod kontrolom Dragana Šolaka izgrađena je novcem koji je “isisavan” iz Srbije, što izbegavanjima plaćanja poreza u vrednosti na stotine miliona evra, što pljačkom i uništavanjem kompanije Telekom u ne manjem iznosu, a onda su te pare upotrebljene za Šolakovo belosvetsko bahaćenje, kupovinu engleskog premijerligaša.

Druženje sa albanskim lobistima

Nakon jučerašnjeg druženja Grigorija i Šolaka, povezanost vladike, tajkuna i Đilasa nikad nije bila očiglednija.

Važno je podsetiti da se vladika Grigorije nedavno sastajao i sa poslanicom Evropskog parlamenta iz redova Zelenih i osvedočenim lobistom za nezavisnost takozvane države Kosovo Violom fon Kramon.

Tada je fon Kramon istakla da su njih dvoje “razgovarali o zajedničkim izazovima i međureligijskom dijalogu na Zapadnom Balkanu i u Nemačkoj”.

Ono što je tada zaintrigiralo javnost jeste prepiska na Tviteru koja je usledila posle sastanka kada je Albanski lobista u EP objavila fotografiju sa episkopom Grigorijem.

Constructive and open discussion with Bishop #Grigorije, #Serbian #Orthodox #Church diocese of Düsseldorf and all of Germany, on common challenges and inter-religious dialogue in the #WesternBalkans and #Germany.



Let's use what unites us for the betterment of all. pic.twitter.com/SgyhXrPFdB