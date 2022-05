ŠPEKULANTU IZ VALJEVA KOJI JE MULJAO SA ŠEĆEROM SLEDI ŽESTOKA KAZNA: Čeka ga sud zbog izazivanja veštačke nestašice - EVO ŠTA KAŽE ZAKON

Terete se za skrivanje robe, izazivanje veštačkih nestašica i špekulacije na tržištu.

Iako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je nestašica šećera okončana, tačnije da je "ta priča sa veštačkom nestašicom šećera završena", to ne znači da će odgovorni za njeno izazivanje proći nekažnjeno.

Protiv firme iz Kolubarskog okruga i njenog vlasnika koji su osumnjičeni za izazivanje veštačke nestašice šećera, tržišni inspektori podneće prijave i oni će verovatno biti sankcionisan pred nadležnim sudom.

Terete se za skrivanje robe, izazivanje veštačkih nestašica i špekulacije na tržištu. Prema Zakonu o trgovini, kazna za ove zabranjene radnje za trgovce su novčane do dva miliona dinara i zabrana rada do dve godine!

Kako je ranije saopšteno, zajedničkom akcijom tržišne i poreske inspekcije, policije i drugih državnih organa utvrđeno da je kod osumnjičenog trgovca na lageru uskladišteno 2.000 tona šećera u pakovanju od jednog kilograma, ali i da je njegova firma kod proizvođača imala još oko 30.000 tona šećera, što je, kako je navedeno, desetina ukupne proizvodnje u Srbiji na godišnjem nivou.

Državni sekretar Ministarstva trgovine Uroš Kandić rekao je za Insajder.net da taj koji je skrivao šećer je očekivao da će na taj način cena da se poveća i da će na taj način da ostvari veći profit i on se tereti za skrivanje robe i izazivanje veštačkih nestašica i špekulacije na tržištu.

- Taj čovek koji je u Kolubarskom okrugu držao velike količine šećera, u pitanju je 2.000 tona, to je desetodnevna upotreba kilogramskog šećera za celu Srbiju, a za taj kraj koji je snabdevao, više od mesec dana. Jednostavno, on je zavrnuo dovod šećera, nije puštao uopšte taj šećer od kilogram, puštao je skuplja pakovanja, na taj način izazivao špekulacijom veštačku nestašicu - naveo je Kandić.

Šta kaže Zakon o trgovini Član 42 - Nedozvoljena špekulacija - Zabranjene su radnje trgovca kojima je cilj, odnosno posledica značajan poremećaj na tržištu, kao i sprečavanje ili otežavanje sprovođenja propisanog ograničenja obavljanja trgovine iz člana 39. ovog zakona, a naročito prikrivanjem određene robe, ograničavanjem ili obustavljanjem njene prodaje, zaključivanjem prividnih ugovora o prodaji određene robe kojima se bitno menja ponuda ili tražnja i nivo cena na tržištu (nedozvoljena špekulacija). Član 68 - Kaznene odredbe - Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako obavlja špekulaciju (član 42); - Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara. - Uz prekršajnu kaznu iz stava 1. ovog člana, pravnom licu se može izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine, kao i zaštitna mera javnog objavljivanja presude. - Uz prekršajnu kaznu iz stava 2. ovog člana, odgovornom licu u pravnom licu može se izreći zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Dodao je da prema Članu 42 Zakona o trgovini on nema prava to da radi i da će tržišni inspektori protiv njega podneti prijave i on će verovatno biti sankcionisan pred nadležnim sudom.

- Nema tog zakona koji će sprečiti nekog ko namerava da se bavi bilo kakvim vidom špekulacije. Jer, da toga ima, ne bi bilo kriminala nigde, ni u svetu ni kod nas. Ali kao što vidimo, svugde ga ima i biće ga. Ovde je jednostavno situacija, kao što sam rekao, ekonomska situacija koja nije zabeležena dugi niz decenija kod nas i naravno da postoje ljudi koji iz različitih pobuda pokušavaju da nekim zloupotrebama dođu do ekstra profita, ali tu su državni organi da to spreče, da zaštite građane - rekao je Kandić.

On je istakao da na teritoriji Srbije, kada je u pitanju proizvodnja i količine ne nedostaje šećer.