'PUTIN NA LINIJI' JE POBEDNIČKI PREDLOG! Premijerka Brnabić za Hit Tvit: Srbija plaća i do deset puta manju cenu gasa - TO MNOGIMA STVARA NERVOZU

Autorka i voditeljka Verica Bradić osvrnula se i večeras sa svojim gostima na najaktuelnija politička dešavanja u Srbiji, ali i svetu. Takođe, u posebnom delu emisije gledaoci i gosti imali su priliku da iznesu svoje stavove i glasaju za predloge koji su im privukli najveću pažnju.

Ove nedelje predlog broj 1, "Putin na liniji", privukao je najveću pažnju gledalaca.

Gosti ovonedeljnog "Hit Tvita" bila je Ana Brnabić, predsednica Vlade Srbije, kao i predsednik Dokumentaciono informacionog centra Veritas Savo Štrbac i novinar Politike Aleksandar Apostolovski.

Predlog broj 1 - Putin na liniji

Komentarišući razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina, premijerka kaže da se predsednik borio za ono što je danas bio rezultat razgovora dvojice lidera. Predsednica vlade Srbije istakla je da će cena gasa koju će Srbija dobiti novim ugovorom i do 10 puta manja od one koje će plaćati zemlje na zapadu. Brojne kritike i laži, kako kaže, sramotne su jer posle istih, oni koji su ih izrekli, ne upute izvinjenje.

- Ne možemo svakodnevno da odgovaramo na laži! Pričali su da Putin neće da razgovara sa Vučićem, da će svaki naredni gasni aranžman biti mesec za mesec, a vidimo danas i skandaloznu izjavu Dušana Janjića koja pokazuje svu njihovu frustraciju - kaže Brnabić i dodaje:

Vidite koji je to nivo nervoze, histerije i frustracije! Janjić i njegov portal praktično su za Srbiju rekli da je narkomanska, jer Vučić nije pregovarao za sebe.

Ova frustracija izazvana je uspehom predsednika, kaže premijerka. Ističe da Vučiću u ovome niko nije mogao da pomogne, a da je ovo bila njegova politika koju je gradio godinama.

Apostolovski ističe da Putin i Vučić imaju poseban odnos, i očekivao je da će Vučić danas "napraviti dobar posao". Očekuje da će cena gasa narasti za Evropu, ali da nas potpisan ugovor sa Rusijom štiti.

Štrbac kaže da se s jedne strane divimo Titovoj politici koja podrazumeva saradnju i sa istokom i sa zapadom, dok s druge strane napadamo Vučićevu politiku koja se donekle poklapa sa maršalovom.

- Ima onih koji su za zapad, onih koji su za istok i onih nesvrstanih. Ja sam za to da budemo nesvrstani. Koliko se može tako plivati, daj Bože da bude večno, a da li će uspeti, nisam pametan da procenim. Mislim da smo sa ovim dogovorima postigli pravu stvar - kaže Štrbac.

Premijerka ističe da srpska politika nije politika sedenja na dve stolice, već na jednoj, na srpskoj.

- To stvarno jeste sedenje na srpskoj stolici i vođenje politike u najboljem interesu zemlje. U četvrtak i petak nam je bila visoka delegacija iz UAE, sledeće subote idem u Ruandu odakle su nas zamolili da im pomognemo u digitalizaciji... Pozicioniramo se da u ovako teškim i kompleksnim vremenima obezbedimo što više partnerstava - kaže Brnabić.

Kada je reč o poseti Viole fon Kramon, poslanice EP, Brnabić kaže da su razgovori uvek dobri i da su neophodni. Kaže da su brobe svaki dan, od ujutru do uveče, i na kraju dana se radujete što ste ostali zemlja koja vodi svoju politiku.

Predlog broj 2 - Robne rezerve

Srbija nije zavisna od inostranih uvoza, rekao je predsednik danas, a premijerka ističe da, ono što svakodnevno vidimo u njegovim aktivnostima, jeste domaćinsko vođenje države.

- Brine o svemu i priprema se za svaku potencijalnu krizu. Stvarno nismo imali, ne takvog predsednika, već ni takvog političara. To čista srca mogu da kažem posle današnjeg razgovora sa Putinom. A oni koji se sprdaju zbog njegovog ličnog obilaska robnih rezervi, on je prosto takav čovek, on sve sam mora da vidi i da ima informacije. Tako je radio i kao predsednik vlade. Zvali su ga premijerom za školske toalete, a kada je počeo da menja škole, počeo je da menja svaki segment države. Mogu da se smeju i sprdaju, ali nestašica nemamo - kaže premijerka.

Ističe da prosečne plate, uprkos inflasciji, rastu.

Vučić, kako kaže, ne vodi politiku od danas do sutra, već gleda unapred 10 godina. Na osnovu toga gradi politiku i vodi državu.

- To što je danas obišao robne rezerve dokaz je da je pravi državnik koji živi za Srbiju i hvala Bogu da je tako - rekla je premijerka.

Dodaje da je raditi sa Vučićem fenomenalno s jedne strane, ali sa druge užasno teško.

- Ali, zašto je to dobro? To mi ne smeta, obožavam da radimo zajedno i od neprocenjive je važnosti što imamo čoveka kojem Srbija jeste život. Neko ko ga lično poznaje to ne može da zna. Čuvena je anegdota sa malinama, kada me je ujutru u 6 zvao da me pita zašto uvozimo maline iz Maroka! Apsolutno je posvećen i to nam je donelo snagu i stabilnost Srbije - kaže premijerka.

Predlog broj 3 - Optužnica za pilote

"Podizanjem optužnice protiv bivšeg pilota hrvatske vojske, Srbija krši obaveze u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Srbija diže optužnice nakon 27 godina zbog navodnih dela u BiH", rekao je predsednik Hrvatske Zoran Milanović.

Savo Štrbac ističe da se istinom moramo boriti za podatke, jer se "traži dlaka u jajetu" na međunarodnim sudovima, kada je reč o broju žrtava. U koloni je, ističe poginulo 10 osoba, a kasnije od posledica još dve.

Hrvati, kaže, pojednostavljuje slučaj i ne priznaje nadležnost naše zemlje nad ovim zločinom. Dodaje da se iz Hrvatske, tačnije od političara, ne čuje da se zločin uopšte dogodio.

Premijerka kaže da je Hrvatska već trebalo da pokrene slučaj, ili BiH, ali pošto nije niko, onda je naše tužilaštvo uradilo naš deo posla.

- Pravda mora da bude dostižna, posebno u ovakvim slučajevima. Ovo je sa ljudske strane užasan zločin na više nivoa. Reč je o porodicama koje su pobegle iz Hrvatske, proterane u etničkom čišćenju. Fizički su napustili teritoriju Hrvatske i neko je bio takav zločinac i monstrum, toliko zadojen mržnjom prema Srbima, da je poslao MiG-ove na njih, na kolonu koja je već otišla, sa ciljem da ih pobije. To mi je na ljudskom niovu neshvatljivo - kaže premijerka.

Ističe da je neverovatno da Hrvatska dosad nije sudila počiniocima koji su, u suštini, ubili svoje državljane. Neshvatljivo je da niko nije hteo da preuzme odgovornost.

- Nas muče za vladavinu prava kako bismo postali članica EU. Gledaju nam svaki slučaj organizovanog kriminala, a ovakav zločin nije važan! Hrvatska je članica EU! I kada se pokrene postupak, utrkuju se da kažu da moramo da se opametimo, da će da nas blokiraju i da će zaštititi pilote. A ko će zaštititi pravdu? - kaže premijerka.

Apostolovski kaže da je oko 250.000 ljudi bežalo od "Oluje", od smrti, a ona ih je dočekala u BiH. Podvlači da je Hrvatska članica EU, da se diči demokratskim vrednostima, a da je vrsta legitimizacija ustaštva strašna.

- Hoće da se odreknemo "Jasenovačkog mita". Šta to znači? Da je Jasenovac bio vrtić, cvećara? Sve se potrefilo sa incidentom u Slavonskom brodu, kada su maturanti imali crne majice, vikali "Za dom spremni" i pozdravljali nacističkim pozdravom. Profesorka ih je podsticala na to, slikala ih je, kačila na društvene mreže... Reč je o profesorki koja je decu naučila da veličaju ustaštvo - kaže Apostolovski za "Hit Tvit".

GLASANJE:

Prva gledateljka je glasala za predlog broj 1.

Dok Vučić vodi Srbiju, uvek ćemo biti obezbeđeni.

Šapčanin je glasao za predlog broj 2.

Imamo namirnice i energente za neometano funkcionisanje u budućnosti.

Aleksandar Apostolovski glasao je za predlog broj 1.

Gasni aranžman je jako važan, i sigurno je za sve u svetu iznenađenje što je ugovor potpisan na tri godine. Moj politički instinkt kaže da ovaj aranžman neće ugroziti našu stratešku opredeljenost ka EU.

Miljan iz Niša glasao je za predlog broj 3.

Izjave Milanovića su licemerne i jadne. Ponovo negira srpske žrtve.

Savo Štrbac glasao je takođe za predlog broj 3.

Premijerka Srbije glasala je za predlog broj 1, ističuću da je gasni aranžman lepa vest i obezbediće prilično izvesno bezbednu i sigurniju zimu, kao i konkurentnost privrede.

- Ako imamo između 3 i 10 puta jeftiniji gas, konkurentnija nam je privreda, i ovo ćemo da iskoristimo za nove investicije, samim tim za rast plata i penzija - kaže Brnabić.

Osvrnula se i na predlog broj 3.

- Hrvatsko rukovodstvo reklo je da će zauzvrat optužiti Vučića. Odvratno u svemu tome je što Milanović kaže: "Naša država se dogovorila da ne podiže optužnicu protiv Vučića", pa valjda postoji prostor i da se predomisle. Uvek targetiraju Vučića kada treba da se obračunaju sa Srbijom - kaže premijerka.