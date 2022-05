BRNABIĆ OTKRILA KAKO JE RADITI S VUČIĆEM: I fenomenalno je i teško, TO JE ČOVEK KOJI ZOVE U 6 UJUTRU

"Obožavam da radimo zajedno i od neprocenjive je važnosti što imamo čoveka kojem Srbija jeste život", izjavila je premijerka.

Srbija nije zavisna od inostranih uvoza, rekao je predsednik danas, a premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je za "Hit Tvit" da, ono što svakodnevno vidimo u Vučićevim aktivnostima, jeste domaćinsko vođenje države.

- Brine o svemu i priprema se za svaku potencijalnu krizu. Stvarno nismo imali, ne takvog predsednika, već ni takvog političara. To čista srca mogu da kažem posle današnjeg razgovora sa Putinom. A oni koji se sprdaju zbog njegovog ličnog obilaska robnih rezervi, on je prosto takav čovek, on sve sam mora da vidi i da ima informacije. Tako je radio i kao predsednik vlade. Zvali su ga premijerom za školske toalete, a kada je počeo da menja škole, počeo je da menja svaki segment države. Mogu da se smeju i sprdaju, ali nestašica nemamo - kaže premijerka.

Ističe da prosečne plate, uprkos inflasciji, rastu.

Vučić, kako kaže, ne vodi politiku od danas do sutra, već gleda unapred 10 godina. Na osnovu toga gradi politiku i vodi državu.

- To što je danas obišao robne rezerve dokaz je da je pravi državnik koji živi za Srbiju i hvala Bogu da je tako - rekla je premijerka.

Dodaje da je raditi sa Vučićem fenomenalno s jedne strane, ali sa druge užasno teško.

- Ali, zašto je to dobro? To mi ne smeta, obožavam da radimo zajedno i od neprocenjive je važnosti što imamo čoveka kojem Srbija jeste život. Neko ko ga lično poznaje to ne može da zna. Čuvena je anegdota sa malinama, kada me je ujutru u 6 zvao da me pita zašto uvozimo maline iz Maroka! Apsolutno je posvećen i to nam je donelo snagu i stabilnost Srbije - kaže premijerka.