ŽESTOK UDAR NA SRPSKU SVETINJU NA KOSOVU: Gugl mapa izbrisala Visoke Dečane!

- Oznaka sa imenom manastira Visoki Dečani, jednog od najznačajnijih manastira srpske pravoslavne crkve i jednog od četiri spomenika UNESKO na Kosovu i Metohiji, ponovo je obrisana na Gugl mapama. Ovo je drugi slučaj ove godine. Provokacije se nastavljaju! - navedeno je na Tviteru manastira Visoki Dečani.

The name tag for the Visoki Dečani #Monastery, one of the most important monasteries of the #Serbian #Orthodox #Church and one of the four UNESCO monuments in #Kosovo and Metohija, has been deleted again on Google maps. This is the second case this year. Provocations continue! pic.twitter.com/JMZB2wZ0r1