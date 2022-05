SRBIJA ZVANIČNO DOBILA PREDSEDNIKA! Vučić položio zakletvu: Biću predsednik svih!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je zakletvu u Narodnoj skupštini za drugi predsednički mandat.

"Zavet" za stupanje na funkciju predsednik je dao nad Ustavom Srbije izgovaranjem sledećih reči:

"Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti."

Polaganju zakletve prisustvovali su sin Danilo, ćerka Milica i roditelji.

Vučića je, u skupštini, dočekao predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Sala je gotovo ispunjena i sve je spremno za početak polaganja zakletve. Prisustvuju ministri, diplomate, predstavnici kulturnog kao i verskog života Republike Srbije.

Polaganju zakletve su prisustvovali i bivši predsednici Srbije i Savezne Republike Jugoslavije.

Nakon što je predsednik parlamenta Ivica Dačić otvorio posebnu sednicu parlamenta, na njoj je predočen izveštaj Republičke izborne komisije o rezultatima glasanja, u kojem stoji da je Vučić na izborima dobio 2.224.914 glasova građana, što je, takođe, propraćeno aplauzom.

Nakon polaganja zakletve intonirana je himna Bože pravde, a potom se predsednik Vučić obratio prisutnima.

- Ne postoji veća čast, obaveza, a nema ni većeg ponosa od onog koji ti daje činjenica da vodiš svoju zemlju, ali i da je predstavljaš. Sve to i obavezu i ponos, dobio sam od građana na izborima. Oni su mene i najveći deo vas zadužili da svoj posao obavljamo, ne uvek kako ta većina želi, nego da činimo sve najbolje u interesu Srbije - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao kako tokom svog mandata želi da radi više, ali ne za sebe, nego za Srbiju kao i da mu je ideal dobrobit svih građana.

Želim da radim više, da ne tražim ništa za sebe, ali da tražim sve, apsolutno sve za našu Srbiju. Meni je ideal Srbija i dobrobit njenih građana. To ujedno određuje i priroitete mog drugog mandata. Mir, stabilnost, nezavisnost, sloboda Srbije, zdravlje, Evropa, rad, rad i samo rad - dodao je Vučić.

Vučić je kazao i kako ima veliku čast da preuzme dužnost predsednika, ali i obavezu jer to čini u prelomnim vremenima, pre svega zbog dešavanja u svetu.

- Danas imam čast, ali i obavezu da vam se obratim kao predsednik čiji mandat počinje u prelomnim vremenima. Ne postoji cilj koji je zahtevniji, ali i časniji, da Srbija nastavi svojim putem. Preuzimam predsedničku dužnost u vremenima u kojima je osnovna premisa postala da su drskost i bezobrazluk čin hraborsti, a smirenost straha. Glasovi razuma su sve tiši, a vizija budućnosti čovečanstva sve maglovitija - rekao je Vučić.

Za takvu istinu i za takvu pravdu uvek ću da se borim, jer nema težeg, ali i časnijeg puta od toga. Svet možda nikada neće biti isti, ali mi ćemo pokušati da ostanemo snažni, da ćemo kao zemlja nastaviti da radimo, da hrabro grabimo napred, ne postoji dovoljno velika reč za našu Srbiju.

- Svet se pred našim očima nikad brže menja. Naša zemlja je 1999. godine napadnuta bez odluke Saveta UN. - rekao je Vučić, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz.

- Politika vođenja zemlje nije politika želja, već politika realnosti - podvukao je predsednik.

Govoreći o formiranju nove vlade, on je rekao da je to od presudnog značaja imajući u vidu tešku situaciju u kojoj se nalazimo.

- Ovo je bio jedini dan kada sam mogao da položim zakletvu. Šta god učinio nikada neće biti dovoljno dobro ili loše za neke - priča Vučić.ž

Predsednik je rekao i kako očekuje da nova Vlada Srbije bude formirana do kraja jula.

- Formiranje nove Vlade, ja već danas ne mogu sam da donosim odluke. Moramo da se bavimo novim sankcijama, novim čudima, u kojima možemo možda da budemo oštećeni. Upravo, u skladu sa tim očekujem da nova Vlada Srbije bude formirana do kraja jula meseca - rekao je Vučić.

Od nove Vlade očekujem pod jedan, naš evropski put, kada govorimo o Evropi ona nam je postala obavezni deo usputnog pominjanja ali i nešto što najlakše možemo da kritikujemo, napadamo ali da opet razmišljamo koliko ćemo pomoći da tražimo.

Vučić je rekao i kako Evropska unija ne treba da nam bude poštapalica, već oredeljenje.

- EU ne sme da bude sintagma poštapalica, ne sme da bude nešto što je ušla u rečnik tek tako, nego naše opredeljenje. Naravno da preteruju kada kažu da ne može da se čuje drugačije mišljenje.

Kada je reč o pitanju Kosova i Metohije, Vučić priča da mi zapravo o ovoj temi nemamo sa kim da govorimo, ali da moramo da brinemo o narodu koji je na KiM. Predsednik je rekao i kako je ovo pitanje povezano sa krizom u Ukrajini, kao i da je to čak i važnija tema.

- Pitanje Kosova i Metohije, povezano sa krizom u Ukrajini, biće važnija tema, šta god vam govorili. Oni će reći da to nije tako i da Kosovo nije ni slično kao neki drugi primeri u svetu. Oni će to ponavljati, a onda možete misliti koliko to njih boli. Izvinite što govorim istinu. Tu imamo problem što nemamo baš sa kim da razgovaramo u želji da dođemo do kompromisa. Takođe, znam da niko ovo ne želi da sluša u Srbiji, ali moramo da dođemo do kompromisa, da brinemo o narodu koji su i dalje na Kosovu i Metohiji - rekao je Vučić posle čega je dobio gromoglasan apaluz.

Istakao je da Srbija ima stabilne javne finansije.

- Cilj nam je da je sačuvamo. Hrane imamo i imaćemo dovoljno. Veliki su i ključni reformski zadaci pred Srbijom koji će mnoge da bole - istakao je Vučić.

Situacija je alarmantna i važno je da formiramo Vladu što pre. Mi imamo stabilne finasije zahvaljujući celoj Vladi, NBS, dobrom radu i stabilnosti koju smo čuvali sve vreme. Mi nikoga ne lažemo kada kažemo da imamo dovoljno pšenice, kukuruza... Najlakše je čekati samo kada će sledeća plata, a da ne vidimo koliko zaostajemo za Nemačkom. Nastavićemo ili mora država da nastavi da ulaže u zdravstvo, dalje digitalizacija, razvoj robotike, ali i briga o klimatskim promenama. Trudiću se da naša vojska bude snažnija, garant bezbednosti, mira i stabilnosti. Slušali smo proteklih meseci kako će Srbija nekoga da napadne i lagali su nedeljama, 96 dana, svakoga dana ste po sto puta i na sto mesta mogli da pročitate te laži i niko nam još nije rekao "izvinite i hvala Srbiji što se ponaša kao stub stabilnosti i što nikoga ne ugrožava" - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao i kako će Srbija čuvati svoju vojnu neutralnost. Vučić je kazao i kako Srbija danas nije lak plen kao što je to bila 1999. godine.

- Svuda oko nas su zemlje u kojima se nalazi NATO. Ne postoji nijedna zemlja koja nije u NATO, Srbija je kao malo ostrvo. Neki to navode kao problem. Šta je problem što verujete svom narodu, junačkom genu svojih građana da smo u stanju da čuvamo svoju zemlju i da želimo da imamo pravo da čuvamo svoje granice, da čuvamo svoju zemlju, da imamo svoje vojnike i da štitimo svoje nebo. Srbija danas više nikome ne bi bila lak plen, kao što smo nažalost, bili lak plen 1999. godine. To je nešto na šta sam ponosan, nikoga ne napadamo. Srbija je snažnija, zahvaljujući narodu koji zna da je put neutralnosti but za budućnost - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao i kako će plate i penzije da rastu, ali da je važno da ih inflacija ne pojede.

- Ono što je važno jeste da će penzije i plate da rastu, a inflacija ne sme da ih pojede. Ko god se pojavi negde, kaže: "Eto, selo nam je pusto" i na kraju shvatite da nam je lepo u gradovima. Živimo u gradovima, takav trend je u celoj Evropi. I uz sve naše napore, teško ćemo uspeti da promenimo taj trend. A onda sa iste strane slušamo kako imamo nedovoljno dece.

Vučić je rekao i kako su kućni ljubimci lepi, ali da moramo imati decu, jer oni produžavaju život državi.

- Izvinite što ću ovo da kažem, lepi su kući ljubimci, ali nama zemlja neće da napreduje, ako nemamo dece. Mi kao država moramo da imamo one koji će da produže život državi, država bez građana ne može da postoji. Za nas je veoma važno to što smo postigli u proteklom periodu. Sa našim prijateljima iz Mađarske imamo najbliže istorijske odnose, imamo dobre odnose i sa Rumunijom u Bugarskom i sa Grčkom i Turskom - rekao je Vučić.

Govoreći o odnosima u regionu, Vučić je istakao da sa Zagrebom moramo da nađemo iste naočare za budućnost.

- Posebno bih se zahvalio u crkvi i patrijarhu Porfiriju i time dodatno doprineo o prijatljestvu sa Severnom Makedonijom. Zahvaljujući Vama, Srbija je danas najpopularnija zemlja kod njihovog stanovništa, sa Albanijom su nam odnosi sve bolji. Ono oko čega ćemo morati da obratio pažnju su odnosi sa Zagrebom, da su nam pogledi u prošlost drugačiji, ali da pokušamo da pronađemo iste naočare za budućnost. Vrata Beograda i kapije i Predsedništva će uvek biti otvorene za Zagreb. Isto mora da bude i sa Sarajevom - priča Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio svojoj porodici, a naročito svojoj deci.

"Želim da kažem Danilu, Milici i Vukanu da ih sve volim i da tata ništa bez njih ne bi mogao" - rekao je Vučić.

Predsedniku Srbije je prvo čestito patrijarh srpski Porfirije, a potom rukovodstvo Republike Srpske, na čelu sa srpskim članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom.

Nakon toga čestitali su mu bivši predsednici Srbije Tomislav Nikolić i Milan Milutinović, kao i bivši predsednik SRJ Zoran Lilić. Usledile su i čestitke verskih velikodostojnika u Srbiji, kao i članova odlazeće vlade.