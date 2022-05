VISOKI DEČANI VRAĆENI NA GUGL MAPU! Iz manastira poručili: Nadamo se da se ovakvi incidenti više neće ponavljati

"Nakon jučerašnjeg ponovnog uklanjanja imena manastira Visoki Dečani na 'Gugl mapi', posle brze intervencije našeg IT tima, ime manastira je ponovo vraćeno na mapu. Nadamo se da se ovakvi incidenti više neće ponavljati", naveo je manastir Visoki Dečani na Tviteru.

After deletion of the Visoki Dečani #Monastery name-tag on Google maps yesterday and the prompt intervention of our IT team, the name of the Monastery has reappeared on the map again. Let’s hope that such incidents will not happen again. #Serbian #Orthodox #Church in #Kosovo pic.twitter.com/TqgLhnrVMN