Dobromirović: Pred nama su veliki izazovi, na sreću, Vučićeva politika i ideal je Srbija, kao i njeni interesi (VIDEO)

Milan Dobromirović, urednik političke rubrike u Informeru, istakao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prvi predsednik koji se na inauguraciji zakleo i pred Bogom.

- To je uradio zato što trenutna situacija u svetu nije ni malo laka. Međutim, sam predsednik jeste tradicionalan čovek, on drži do vere i tradicije tako da to nije ništa sporno – rekao je Dobromirović.

Kako kaže, veliki su izazovi pred Srbijom, pa je dobro da je Vučić započeo svoj drugi mandat sa izjavom da je njegova politika i njegov ideal Srbija i njeni interesi.

- Neki delovi govora se moguće nisu dopali nekim zvaničnicima sa zapada ili istoka, ali generalno niko ništa nije mogao da mu zameri – rekao je Dobromirović.

Borko Kašanski, urednik političke rubrike u Srpskom Telegrafu, komentarišući pretnje koje dolaze iz Hrvatske da će da nam spreče ulazak u EU zbog optužnice nad četiri pilota koji su granatirali kolonu na Petrovačkoj cesti.

A Dobromirović kaže da je njihova reakcija skandalozna, oni se, dodaje, unapred postavljaju kao da oni nisu krivi.

- Oni kao delimično priznaju šta su uradili, ali niko ne snosi odgovornost za to – rekao je Dobromirović.

Kašanski ističe da je čudna i reakcija Suda koji je vratio optužnicu.

Komentarišući pomoć države mladima u iznosu od 100 evra, Kašanski je rekao da je lepo što u najtežim okolnostima, kada cela Evropa izvaja pare za razne stvari, da je Srbija izdvojila pare i da je sve što je rečeno i ispunilo.

- Ovo je lep pokazatelj da se stvari u državi menjaju – rekao je Kašanski.

