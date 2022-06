PETKOVIĆ: Niko ne sme da zatvara oči pred verskim nasiljem Aljbina Kurtija

On je na Tviteru napisao da se Srbima zabranjuje održavanje liturgije u Hramu Hrista Spasa u Prištini, a da se dozvoljava rekonstrukcija kuće nacističkog saradnika Džafera Deve i upitao da li su te vrednosti dostojne Saveta Evrope.

"Priština zabranjuje Srbima liturgiju u Hramu Hrista Spasitelja, ali dozvoljava rekonstrukciju kuće nacističkog saradnika Džafera Deve. Da li su ove vrednosti za Savet Evrope?", napisao je Petković.

Pristina forbids Serbs to have a liturgy in the Church of Christ the Savior, but allows the reconstruction of the house of the Nazi collaborator #XhaferDeva

Are these values ​​for the @coe? No one should turn a blind eye to @albinkurti religious violence@EUAmbKS @DavenportOSCE