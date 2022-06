Rukovodioci Uprave kriminalističke policije, na čelu sa načelnikom Bogdanom Pušićem, referisali su ministru policije Aleksandru Vulinu dalje planove i aktivnosti iz svojih linija rada.

„Izuzetno sam ponosan na rad pripadnika Uprave kriminalističke policije. Zahvaljujući njihovom predanom radu naša država i naši građani su bezbedni i sigurni. Operativnim radom pripadnika UKP-a, za godinu i po dana, razbili smo više od 30 organizovanih kriminalnih grupa. Samo od januara do juna 2022. godine razbijeno je i procesuirano 12 organizovanih kriminalnih grupa i uhapšeno čak 79 osoba za koje se osnovano sumnja da su članovi tih kriminalnih grupa. Takođe, za pet meseci, policija je zaplenila više od 2 tone droge i 35.533 komada različitih vrsta narkotika, a otkrivene su i 24 laboratorije za uzgoj marihune“, rekao je ministar policije Aleksandar Vulin. „Pripadnici srpske policije imaju puno poverenje i podršku državnog vrha na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i zato nastavljamo još žešći obračun i beskompromisnu borbu sa kriminalcima koji truju i pljačkaju našu decu i naše građane", poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin na kolegijumu Uprave kriminalističke policije. Govoreći na temu rezultata Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP-a, ministar policije Aleksandar Vulin je istakao da je za prvih pet meseci 2022. godine ovo odeljenje uhapsilo 176 osoba koje su protivpravno pribavile čak oko dve milijarde dinara. „U periodu od 1. januara do 31.maja 2022. godine, Odeljenje za borbu protiv korupcije podnelo je ukupno 244 krivične prijave protiv 432 lica, od kojih je prema 176 lica primenjena mera lišenja slobode, zbog izvršenog 481 krivičnog dela i pribavljene protivpravne imovinske koristi u iznosu od oko 2 milijarde dinara, kao i pričinjene štete u iznosu od preko 1,7 milijardi dinara. Kao što se borimo protiv dilera droge, istim intenzitetom se borimo i protiv zelenaša koji reketiraju ljude, a posebno protiv onih koji pljačkaju državni budžet i otimaju narodni novac", poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i istakao da je ponosan na to što je za prvih pet meseci u odnosu na isti period prošle godine broj teških krađa smanjen za 5,4 odsto, te da su mu sigurnost i bezbednost običnog čoveka najvažniji.

