VUČIĆ PROZVAO ZVEZDU I PARTIZAN: Umoran sam od MORALNIH GROMADA, kada dugujete za porez, onda dugujete za vrtiće naše dece!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se trenutno nalazi na samitu u Bratislavi osvrnuo se nas ovaj problem im žestoko prozvao i jedne i druge.

"Ako me pitate za košarku, naši klubovi dobijaju mnogostruko više od Cibone i Olimpije – od države, sa državom povezanij javnih preduzeća. Ne mislite valjda da smo mi mnogo talentovaniji, ili da su Amerikanci koji dolaze mnogo talentovaniji, da više vole Beograd nego Zagreb i Ljubljanu? Ne, nego je to zašto što su bolje plaćeni. Neko tu da više para, a to je naša država. Nije sporno da su Zvezda i Partizan, između ostalog, uspešniji od ostalih iz regiona zbog toga što dobijaju mnogo, mnogo, mnogo veći novac nego drugi", rekao je Vučić.

Predsednik je potom prešao na fudbal. "Treba da se pokaže i koliko fudbalski klubovi duguju za porez, jer sam sit pridika svih njih – ne samo ja, već cela zemlja – svih tih moralnih gromada i veličina. Hajde da vidimo ko je koliko dobijao i dobija, a na kraju ko koliko duguje. Kada dugujete za porez, onda treba da ljudi znaju da se to duguje za vrtiće njihove dece. Kada dobijete 10, 15 ili 20 miliona evra, za te pare smo mogli da izgradmio deset ili 12 novih vrtića, ili ne znam koliko škola, ili ne znam koliko kilometara puteva...", dodao je Vučić.

Pričao je i o Kupu Srbije

"Kada počnete da optužujete državu, niko više ne zna ni za šta, jer vam je to uvek alibi za potencijalni poraz, prvo razmislite o tome šta ste dužni građanima naše zemlje, ništa više. Pred Kup utakmicu su rekli da to ide Partizanu, jer je Vučić dogovorio da zadovolji jedne i druge. Kada se to nije desilo, onda su rekli da je on preveliki navijač Zvezde da bi to dopustio", rekao je Vučić i podvukao: "Kakvu god laž da izmisle, šta god da izmisle, jedino što nikada neće da urade to je da kažu izvinite posle svih tih laži", zaključio je Vučić.