U Jagodini, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović potpisao je sa predstavnicima jagodinske lokalne samouprave i nemačke razvojne KFV banke Ugovor za realizaciju izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže.

Momirović je istakao da je za izgradnju modernog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Jagodini, po najsavremenijim standardima Evropske unije, izdvojena značajna sredstva, a da će više od 50.000 stanovnika na teritoriiji Jagodine biti pokriveno ovom investicijom.

- U Jagodini smo dosta novca uložili u vodosnabdevanje, a u 14 gradova u Srbiji smo 1,2 miliona ljudi pokrili sa potpuno novom vodovodnom mrežom i to je petina stanovništva naše države. Obećali smo građanima da nećemo stati i ne stojimo, nastavljamo da gradimo. U saradnji sa Saveznom Republikom Nemačkom i Nemačkom razvojnom bankom do sada smo investirali više od 274 miliona evra u 34 lokalne samouprave u Srbiji - Momirović, nakon potpisivanja ugovora u Jagodini.

Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma zahvalio se Vladi Republike Srbije i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je, kako je istakao, dobro vodio i vodi ekonomsku politiku Srbije.

- Posebno poslednjih godina kada su napadi na našu zemlju svakodnevni i pritisci da Srbija promeni svoj stav, da nam kažu ko smo, šta smo i odakle smo, da mi nismo ono što jesmo i da prihvatimo neke nove modele kako bi Srbija trebala da živi u budućnosti. Ono što je najvažnije je da je Srbija sačuvala svoje tradicionalne vrednosti i da je sačuvala ono što se zove život, a to je ekonomija. Veliki broj naših građana koji nije imao posao, dobio je posao, veliki broj investitora je došao u Srbiju i ono što je najvažnije država je, koja ima učešće u finansiranju lokalnih samouprava u Srbiji, uspela sve to da finansira, a da nije bilo investitora i da nisu velike kompanije došle u Srbiju, siguran sam da država ne bi mogla da pomaže gradove i opštine - rekao je Marković i dodao:

- Na taj način se konačno desila i decentralizacija, da ne bude kao pre deset, dvanaest godina, kada su se finansirali samo Beograd, Novi Sad i još dva tri grada. Jagodina je zahvalna na ovom ugovoru čija realizacija će početi aprila meseca sledeće godine potpisom ugovora sa izvođačem radova sa kompletnom dokumentacijom i mi se nadamo da će Jagodina 2024. godina imati pet puta veći kapacitet za prečišćavanje otpadnih voda, a to znači mogućnost da se otvaraju nove fabrike i pravi veliki broj zgrada. Hvala i ministru Momiroviću i Vladi Srbije, ali oni to ne bi mogli da postignu bez predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Dragan Marković je najavio da izgradnja novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda počinje u najvećem jagodinskom selu Ribaru, a nakon toga kreće i u svim ostalim selima i gradu.

Ugovor su sa ministrom Momirovićem potpisali gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović, direktor Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ iz Jagodine Dragan Lukić i menadžerka projekta ispred KFV banke Klagenfurt Stefani Rauprih, koja je rekla da je za ovaj projekat u Jagodini izdvojeno 24 miliona evra.

- Mi sa Gradom Jagodinom imamo i do sada veoma uspešnu saradnju i do sada smo na teritoriji grada Jagodine izgradili 13 kilometara vodovodne mreže, rekonstruisali smo pumpnu stanicu u selu Ribaru, unapredili smo eneregtsku efikasnost i doveli smo do smanjenja potrošnje energije i do smanjenja potrošnje ugljen dioksida za 403 tone godišnje - rekla je Rauprih.

Projekat zamene azbestnih cevi kompletno je finansirao grad Jagodina.

Potpisivanju ovog ugovora u Jagodini prisustvovali su i državni sekretar u ministarstvu infrastrukture Enes Buhić, pomoćnica ministra Danica Uskoković, narodni poslanik i šef odbornčke grupe SNS u Skupštini grada Jagodine Nikola Radosavljević i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević.