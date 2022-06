Vulin sa austrijskim kolegom Karnerom: Srbija, kada se poštuje, pouzdan je i siguran saveznik

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je danas u Beču, posle razgovora sa saveznim ministrom unutrašnjih poslova Austrije Gerhardom Karnerom, da je Srbija najbolji i najsigurniji partner i saveznik kada se ne uslovljava, već kada se sa njom razgovara i kada se poštuje.

„Mi smo u Srbiji navikli da nam iz Evrope obično stižu zahtevi da nešto moramo, da se od nas nešto apsolutno traži, da se ne pita šta mi mislimo o tome, već da naša budućnost zavisi od toga kako ćemo ispuniti ovo ili ono naređenje. Hoću da se zahvalim austrijskim kolegama na mogućnosti da iz jedne od evropskih prestonica pošaljem poruku, da je Srbija partner, da se sa njom razgovara, da se poštuje i kada se poštuje i razgovara ne možete imati boljeg i sigurnijeg saveznika od Srbije“, poručio je ministar Vulin na konferenciji za novinare posle sastanka. Ukazao je da je srpska policija od početka godine zaplenila više od 12 tona različitih narkotika i da najveći deo tog zaplenjenog otrova nije trebalo da završi na srpskom tržištu, već da je bio namenjen tržištu Zapadne Evrope, samim tim i Austrije. „Svaki kilogram narkotika koji zaplenimo mi u Beogradu je bar pola kilograma manje narkotika u Beču. Svaki uspeh srpske policije u borbi protiv organizovanih kriminalnih bandi na našoj teritoriji je pomoć i našim austrijskim kolegama, jer im neće stizati narko-dileri i ubice sa naših prostora“, naglasio je srpski ministar policije. Naveo je da je ponosan na zajedničku akciju srpske i austrijske policije u kojoj je u Beču razbijena organizovana kriminalna grupa koju su činili državljani Srbije, od kojih su neki uhapšeni u Beču, neki u Obrenovcu i koji su imali čak osam laboratorija za proizvodnju kanabisa. Govoreći o migrantskoj krizi, ministar Vulin je podvukao da ona nije prošla i da Evropa greši ako misli da može da je zanemari. „Srbija neće biti parking za migrante, sabirni centar gde će oni čekati svoju priliku da pređu u Zapadnu Evropu. Srbija je organizovana, snažna država, koju vodi snažan predsednik Aleksandar Vučić, država koja će umeti da zaštiti svoje granice“, poručio je srpski ministar policije. Naglasio je da za rešavanje migrantskog problema svih ovih godina od 2015. do danas Evropa nije uspela da formuliše jedinstvenu politiku i da je to jedan od razloga zašto migrantska kriza neće prestati, ali i razloga zašto moramo da se povezujemo i vodima računa o bezbednosti nas i naših zemalja. Ministar Vulin zahvalio se austrijskom kolegi na kontinuiranoj pomoći koju pružaju u čuvanju granice i poslednjoj donaciji dronova koji će srpskoj policiji pomoći da bolje i uspešnije čuva našu granicu i prostor. Ministar Karner istakao je odličnu saradnju dve policije i ministarstava u borbi protiv ilegalnih migracija, krijumčarenja ljudi i trgovine narkoticima, koja je rezultirala konkretnim veoma uspešnim akcijama i ukazao da će Austrija u borbi protiv ilegalnih migracija nastaviti da pruža podršku srpskim kolegama u čuvanju granice između Srbije i Severne Makedonije. Posebno je istakao akciju u kojoj je početkom meseca zajedničkim radom i naporima srpske i austrijske policije uhapšen vođa organizovane kriminalne grupe koja je krijumčarila ljude. Naglasio je da je situacija na Zapadnom Balkanu i Srbiji od značaja za Austriju i njenu bezbednost i da je zato u borbi protiv kriminala neophodno stalno jačanje i produbljivanje saradnje, kroz razmenu informacija i stalnih sastanaka kriminalističkih policija između dveju zemalja. Dodao je da će u narednom periodu poseban akcenat biti usmeren na jačanje saradnje i u borbi protiv ekstremizma, sajber kriminala i naglasio da se samo intenzivnom saradnjom policija može stati na put kriminalnim grupama. Načelnik Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije Bogdan Pušić istakao je da je saradnja između policija Srbije i Austrije intenzivirana od 2021. godine, posebno u oblastima borbe protiv krijumčarenja narkotika, trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, suzbijanja organizovanog finansijskog kriminala, suzbijanja krijumčarenja motornih vozila, krijumčarenja kulturnih dobara i suzbijanja visokotehnološkog kriminala, ali i u zajedničkim obukama. Posebno se osvrnuo na rezultate ostvarene u borbi protiv trgovine narkoticima i istakao da su istrage trajale po nekoliko meseci, i zahtevale su primenu posebnih dokaznih radnji, kao i angažovanje većeg broja izvršilaca. Naglasio je da će saradnja biti nastavljena i da će svi krakovi razbijenih organizovanih kriminalnih grupa biti takođe razbijeni kako bi one bile onemogućene da nanose štetu i bave se kriminalnim aktivnostima. Direktor Savezne uprave kriminalističke policije Austrije Andreas Holcer pohvalio je odličnu saradnju dve policije i rekao da je ona od izuzetnog značaja kako bi se osigurala bezbednost naših građana i država. Ukazao je da Srbija ima izuzetno značajnu ulogu u borbi protiv narkotika, jer je tranzitna zemlja isto kao Austrija. Posebno je istakao zajedničku akciju kriminalističkih policija dve zemlje u kojoj je, nakon istrage, zaplenjeno 60 kilograma kanabisa, više hiljada evra i uhapšene četiri osobe, među kojima su i srpski državljani. Dodao je da su zajedničkom saradnjom ostvareni značajni rezultati i u borbi protiv trgovine i krijumčarenja ljudi, te da je kriminalistička policija Austrije u saradnji sa kolegama iz Srbije uhapsila krijumčara ljudima u Srbiji, iračkog državljanina, za koga se sumnja da je bio umešan u 123 slučaja krijumčarenja ljudi.

