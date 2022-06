BRITANSKA TAJNA SLUŽBA MI6 PLANIRALA UBISTVO ŠEFA SRJ?! Plan likvidacije Miloševića SLIČAN pogibiji princeze Dajane!

Goran S. Nikolić, autor knjige "U službi njenog veličanstva", u kojoj je detaljno analizirana uloga obaveštajnih službi Ujedinjenog Kraljevstva (UK) u kreiranju svetskog poretka, opisao je, između ostalog, i kako je izgledao plan britanske tajne službe da početkom devedesetih likvidira nekadašnjeg predsednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića.

Nikolić se, naime, bavio aktima nasilja britanske službe i tu je posebnu pažnju posvetio planovima Britanaca da svojevremeno likvidiraju libijskog vođu Moamera el Gadafija i jugoslovenskog predsednika Slobodana Miloševića, o čemu je govorio za medije.

- Ričard Tomlison, bivši pripadnik tajne službe, naveo je da je video planove za pripremu atentata na bivšeg predsednika Srbije i SRJ Slobodana Miloševića. Prema njegovoj izjavi, od marta 1992. do septembra 1993. radio je u Odseku za istočnu Evropu i imao službenu oznaku UKA/7. Tvrdio je i da je u leto 1992. imao uvid u planove tajne službe za likvidaciju Miloševića. Prema sopstvenom kazivanju, Tomlison je imao priliku da se upozna s ovim planom u razgovoru sa ambicioznim i ozbiljnim kolegom Nikom Fišvikom, zaduženim za razvijanje i odabir operacija na Balkanu (P4/OPS). Od njega je dobio na uvid jedan fajl da pročita. Taj dokument sadržao je dve stranice i za njega je bila zakačena žuta kartica koja, prema Tomlisonu, označava da je to dokument koji se razmatra, a ne puki predlog. Naziv dokumenta je bio "Potreba da se likvidira srpski predsednik Slobodan Milošević" i bio je prosleđen višim oficirima tajne službe - navodi Nikolić i dodaje:

- Prema Tomlisonu, Fišvik je opravdavao potrebu da se likvidira Slobodan Milošević dokazima s terena da "beogradski kasapin" snabdeva oružjem Karadžića, koji je tražen za ratne zločine uključujući i genocid. Takođe navodi i da su obaveštajne agencije SAD i Francuske razmatrale likvidaciju Karadžića. Tomlison navodi da su postojala tri scenarija za likvidaciju Miloševića.

Prvo - da se trenira srpska paramilitarna opoziciona grupa da izvede atentat. Fišvik je, prema Tomlisonovoj izjavi, komentarisao da ako izabere ovakav scenario, postoji prednost negiranja da iza ubistva stoji UK, ali i mana, jer kontrola izvođenja operacije mora biti na nižem nivou rukovođenja i šanse za uspeh se ne mogu predvideti sa sigurnošću.

Drugi scenario podrazumevao je da se koristi mala inkriment jedinica, koju sačinjavaju pripadnici SAS i SBS. Plan je podrazumevao da se jedinica tajno ubaci u Srbiju i da likvidira Miloševića iz zasede, koristeći eksploziv ili snajper. Fišvik je rekao da je bi ovo bio najpouzdaniji način, ali ukoliko stvari krenu po zlu, teško bi se negiralo učešće UK.

I treći način da se sprovede u delo likvidacija predsednika Srbije jeste da se to organizuje tako da izgleda kao saobraćajna nesreća. On navodi i da bi akcija bila organizovana i izvedena prilikom njegovog dolaska u Ženevu, na neku od konferencija o bivšoj Jugoslaviji. Fišvik je naveo da bi se vozač mogao omamiti aktiviranjem omamljujuće bombe u jednom od tunela kojim bi se kretalo vozilo s Miloševićem. Ponovo je ova priča aktuelizovana kad je Ričard Tomlison bio pozvan da svedoči u istrazi o pogibiji princeze Dajane, 2004. godine. Naime, on je francuskom sudiji izjavio da je "saobraćajna nezgoda u Parizu u kojoj su poginuli princeza Dajana, Dodi el Fajed i njegov vozač Henri Pol 31. avgusta 1997. podsećala "na jezivo sličan način" na jedan plan likvidacije MI6, misleći na plan likvidacije Slobodana Miloševića.

Autor: