Premijerka Srbije Ana Brnabić je gostujući u ''Novom vikend jutru'' prokomentarisala najnoviju laž opozicionih medija, koji su izjavili da porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića nikada nisu spominjali, što je gnusna laž.

NAJNOVIJA LAŽ OPOZICIONIH MEDIJA

- Čovek je bez ikakve sramote i stida rekao da Nova nikada nije spominjala porodicu predsednika Vučića. Svi su mogli da vide da sam ja Jovana kod vas gostovala nekoliko puta, i to je na nivou laži, da ja kažem da vas nikada nisam videla... Nisu oni dakle, samo pominjali porodicu Vučića, već su je kriminalizovali i dehumanizovali, kontinuirano, preko 3 godine, da ja znam. Donela sam samo jedan primer, samo da podsetim kako je to izgledalo - rekla je premijerka, pokazujući jedan od gnusnih naslova.

Ona je pokazala nekoliko naslova, ističići da se za brutalne laži nikada niko nije izvinio, niti išta demantovao.

- U redu je u demokratskom svetu da su političari na tapetu... Političari su javne ličnosti, i vi znate da Vučić nikada nikoga nije tužio, šta god da su pričal8i o njemu. ja sam tu praksu preuzela, i nikada nikoga nisam tužila. Kažete "Dobro, u redu", ali, kada krenete na porodicu... To nigde na svetu nema. To je postalo kontinuirano, vi predsednikovo dete povezujete sa ubicama, klanovima... Vi dovodite u pitanje njegovu bezbednost i njegov život - rekla je premijerka.

Kako kaže, nakon svega toga, oni su izjavili da Nova nikada nije pisala takve stvari, što je još jedna uvreda.

- To govori o njihovom poštovanju prema njihovim gledaocima i čitaocima - dodala je.

- Mi smo slepi, glupi, mi ne vidimo? - prokomentarisala je premijerka Brnabić.

Premijerka se potom osvrnula na svoje jučerašnje reagovanje na pomenutu situaciju, dodajući da je sve što je rekla, samo i isključivo prava istina.

- Sve su sami o sebi rekli. Samo mi je žao što se sve ovo dešava, kada je ovakva situacija u svetu. Vučić svaki dan pokušava da nas izvuče iz svega toga, da sačuvamo slobodu, da nastavi da implementira projekte, puteve, saobraćajnice, pruge... I dalje da dovodimo investitore, da ptvaramo radna mesta, da dižemo plate, penzije, a da paralelno vodimo borbu na međunarodnom planu - dodala je Brnabić.

Kada oni kažu nekome da lažu, to je tolika laž da će biti izmišljeni kao jedinica mere za laž, podvukla je premijerka i istakla da su sve sami o sebi rekli.

Brnabić kaže, da pored svega što radi predsednik Srbije, on doživljava napade i unutar zemlje, koji su na svakodnevnom nivou, što je dodatna otežavajuća okolnost u rukovođenju zemljom.

DOLAZAK SERGEJA LAVROVA U SRBIJU

Premijerka je navela da je jutros imala poziv sa predsednikom Srbije, koji danas upravo radi na poseti koja dse očekuje, ali i na nizu sastanaka koji ga očekuju naredne nedelje.

- U ovom trenutku u svetu niko ni sa kim ne želi da razgovara, a još manje neko nekog želi da čuje. Tako da kada imate posetu na ovako visokom nivou, vi bi pomislili da je posebno u ovim kriznim vremenima, takvo vreme, da su ljudi zainteresovani šta ljudi imaju da kažu. Postoji valjda nešto što treba da čujete, da pomislite da postoji neki prostor za dijalog... Ali ne, u svetu kada dve strane ne žele da razgovaraju,a postoji ih više... a posebno ne žele da se saslušaju, e onda kada imate zemlju gde može da dođe ministar Spoljnih poslova Ruske federacije, ili neki kancelar, predsednik vlade... nekako je to teška pozicija, a ja opet mislim najipsravnija moguća - rekla je Brnabić.

Ne znam kako predsednik sve ovo hendluje, ja sam pokušala i ponudila se da pomognem, jer znamo koliko mu vremena odlazi na borbu da sačuva našu slobodu i nezavisnost, dodala je premijerka.

ŠTA ĆE BITI SA RADNICIMA "FIJATA"?

Brnabić kaže da se sa ovom pričom manipuliše, posebno od strane opozicionih i tajkunskih medija. Oni, kako kaže, uspeh pokušavaju da promene u neuspeh.

- To je pre svega odlična vest, dovođenje Stelantisa, kao nove firme... napravljena je nova firma, a mi smo se borili d aon ostane u Srbiji, i da u Srbiji 2024. godine počne da s epravi novi električni model. Za to treba 1550 radnika, a u ovom trenutku Fijat zapošljava 500 radnika više, a mi ćemo se potruditi da ti radnici dobiju visoke otpremnine, i borimo se da za njih dobijemo što bolje uslove - rekla je Brnabić, dodajući da će se Srbija potruditi da radnici koji su višak, odmah dobiju nove poslove.

Brnabić je dodala da je lično razgovarala sa još kompanija, i da radnici ne treba da osećaju bojazan.

- Ja u 11 imam novi sastanak sa Stelantisom - najavila je Brnabić.

Kako je još jednom pomenula, za sve ljude koji su višak, biće obezbeđeni najbolji uslovi, dodajući da će otpreminine biti u novou sa zahtevima radnika.

IZJAVE PREDSEDNIKA HRVATSKE ZORANA MILANOVIĆA PPOVODOM PODIZANJA OPTUŽNICA PROTIV 4 GENERALA

- Nije mi jasno da možete da branite, iako ste svesni o kakvom zločinu se radi. Toga su svesni svi u hrvatskoj. Vi napravite etničko čišćenje, isterate srpske porodice iz domova, i to vam ne bude dovoljno, već pošaljete ljude na kolonu Zbeg, izbeglica, dece, žena... da ih granatirate i fizički eliminišete. Onda kada su prešli u drugu zemlju, vi nastavljate da ih ubijate. Ne znam samo kako neko želi da brani ljude koji su organizovali i realizovali takav zločin, pritom ste članica EU koja svaki dan nama, pa i ostalima spočitava vladavinu prava - rekla je Brnabić.

Premijerka je istakla da je u sred predizborne kampanje isplivala laž da je Vučić mučio zatvorenike u petrinju, iako predsednik nikada nije bio u tom mestu. Ona je dodala da bi, da je neko iz Srbije optužio Milanovića na sličan način, to bio skandal.

- Tu bi naša država reagovala, a ovde je bilo u redu da vi pokušate da imputirate da je Vučić ratni zločinac. To su stvari koje su vama nejasne da mogu da se dese u jednoj državi, članici EU. Nije mi jasno da za to niko ne reaguje. A ovo medijski što se dešava jeste samo jedna u nizu strašnih stvari koje se svakodnevno pojavljuju. On njih nervira jer smo u apsolutnom iznosu BDP-a dostigli Hrvatsku, a ranije nikada nismo bili ni blizu. Znamo koliko su bili ispred nas, kroz istoriju. Mi nikada nismo bili bliži. Takođe, kada pogledate vojsku, otvaranje radnih mesta, napredak tehnologije, i svega ostalog, rastemo u svakom smislu, i to je nešto što je ili napravio Vučić, ili stvorio uslove za nastanak - dodala je.

Govoreći o putevima, premijerka je podsetila da je Hrvatska bila znatno uspešnija, međutim, Srbija će, kako je Brnabić najavila, imati više auto-puteva od Hrvatske.

