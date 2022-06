DŽABE SE NADAJU! MUFTIJINE ŽENE OSTAJU BEZ BOGATSTVA? Zukorlić pre smrti gotovo svu imovinu prebacio na oca, brata i dvojicu TELOHRANITELJA!

Tri žene pokojnog Muamera Zukorlića - Umeja, Elma Elfić i Belkisa Crnovršanin - džabe se glože za njegovo silno bogatstvo! Pokojni muftija u trenutku smrti nije imao gotovo ništa na svoje ime osim stana od 79 kvadrata u Novom Pazaru, i to onog u kom živi njegova prva žena Umeja, piše Kurir.

Prema našim saznanjima, lider SPP i bivši potpredsednik Skupštine silne stanove, kuće, firme i zemlju pre smrti je prebacio na svog oca Mehdiju, brata Muhameda i dvojicu telohranitelja.

I fondacija Mufti, na koju se takođe vodi nemali broj nekretnina i zemlje, promenila je posle njegove smrti i statut i zastupnika, odnosno upravitelja, pa je ta funkcija pripala njegovom bratu od strica Zuhdiji Zukorliću.

Prema zakonima Srbije, očigledno da nije mnogo toga ostalo da se deli, a da li će, na koji način i šta ženama ipak pripasti po šerijatu ostaje da se vidi. Zukorlićeva deca, četvoro iz prvog i četvoro iz drugog braka, takođe su njegovi zakonski naslednici.

Zgrade, stanovi, kuće... Pokojni muftija Zukorlić zvanično, sudeći prema podacima iz poslednje javno dostupne imovinske karte, koju je prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije, i to 2019. godine, a do koje je Kurir došao, prijavio je samo trosobni stan od 79 kvadrata. Inače, Zukorlićeva imovinska karta više nije vidljiva u registru funkcionera na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, a do zaključenja broja iz te institucije nismo dobili odgovor na pitanja šta je sve pokojni potpredsednik Narodne skupštine prijavio od imovine.

- Taj stan od 79 kvadrata je onaj u kojem živi njegova prva žena Umeja. Druga supruga Elma Elfić živi s decom u kući od 430 kvadrata u Novom Pazaru i ona je na njeno ime, s obzirom na to da je to bilo zemljište njenog oca, koji je i ulagao u kuću. Istina je da se sva Zukorlićeva imovina vodi na njegovog oca, braću i telohranitelje - kaže naš izvor. Inače, imovinom Muamera Zukorlića detaljno se 2018. bavio i portal Krik, a prema njihovom opsežnom istraživanju, porodica pokojnog muftije ima nekoliko zgrada, stanova, kuća, firmi, njiva, livada, automobila... (videti okvir).

Birokratska zavrzlama Muamer Zukorlić je do 2017. bio predsednik Upravnog odbora Mufti fondacije, ali je 30. avgusta te godine, prema podacima iz APR, na njegovo mesto došao Usame Zukorlić, njegov najstariji sin iz prvog braka. Elma Elfić Zukorlić, druga muftijina supruga, bila je zastupnik, odnosno upravitelj fondacije, ali je to, prema zvaničnom dokumentu iz APR, promenjeno 5. oktobra 2021. godine, mesec dana pre njegove smrti. Tada je u registar kao zastupnik upisana Amela Lukač Zoranić, inače doskorašnja članica Glavnog i Izvršnog odbora SPP. Međutim, u januaru ove godine, kako se navodi u dokumentu, ponovo je došlo do promene i, umesto Zoranićeve, koja je, inače, pre mesec dana podnela ostavku na sve funkcije u stranci, kao upravitelj je upisan Zuhdija Zukorlić, brat od strica pokojnog muftije. Zanimljivo je da je fondacija Mufti dobila i novi statut posle Zukorlićeve smrti, 30. decembra 2021.

Imovina porodice Muamera Zukorlića NEKRETNINE Imovina Mesto Vlasnik kvadratura Stan Novi Pazar Muamer Zukorlić 79 m2 Kuća Novi Pazar supruga Elma Elfić 430 m2 Stan Novi Pazar brat Muhamed Zukorlić 71 m2 Zemljište Novi Pazar brat Muhamed Zukorlić 8.103 m2 (0,81 ha) Kuće Novi Pazar brat Muhamed Zukorlić / Kuća Tutin otac Mehdija Zukorlić 82 m2 Kuća Tutin otac Mehdija Zukorlić 33 m2 Kuća Tutin otac Mehdija Zukorlić 200 m2 Pomoćne zgrade Tutin otac Mehdija Zukorlić 58 m2 Livada, njiva, pašnjak, šuma, voćnjak i drugo zemljište Tutin otac Mehdija Zukorlić 49.839 m2 (4,98 ha) Zgrade Novi Pazar Mufti fondacija / Zemljište Novi Pazar Mufti fondacija 5.059 m2 (0,51 ha) Livada i šuma Tutin Mufti fondacija 20.055 m2 (2,01 ha) Zgrada Novi Pazar Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru / Pomoćni objekat Novi Pazar Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru / AUTOMOBILI Tip Marka Vlasnik Vrednost Automobil BMW Elma Elfić 6.500 evra Automobil opel korsa 1.4 Muhamed Zukorlić 750 evra KOMPANIJE Naziv Lice Uloga Mufti fondacija Muamer Zukorlić osnivač Refref Muamer Zukorlić suvlasnik Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru Muamer Zukorlić suvlasnik Zum invest brat Muhamed Zukorlić vlasnik El-maks group Elma Elfić vlasnica Sedžda fashion design ćerka Sedžda Zukorlić Biševac osnivač Razvojno-edukativno društvo RED sin Usame Zukorlić osnivač i zastupnik Sandžačko udruženje novinara (SUN) sin Usame Zukorlić osnivač Berq brat Muhamed Zukorlić direktor

