VUČIĆ: Takvu vrstu histerije organizovanih napada na Srbiju dugo, dugo, nisam video!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima nakon što je ga ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko obavestio o tome da je poseta ministra spoljnih poslova Rusije otkazana.

- Nisam iznenađen. Rekao sam vam još pre nekoliko dana da očekujem komplikacije. Postoji skepsa u našoj javnosti, šta god da izgovorim oni sve okrenu, ne žele da čuju. Nije to bilo preveliko iznenađenje, mi smo to pratili iz dana u dan. Mnoge zemlje su zabranjivale prelet ruskog MSP - rekao je Vučić na samom početku gostovanja i dodao:

- Morate da izrazite nezadovoljstvo i nesaglasje i nezadovoljstvo sveukupnom atmosverom koja je napravljena zbog najave dolaska Lavrova. Takvu vestu histerije nisam dugo, dugo video.

Predsednik je komentarisao izjavu Lavrova da ceni njegovu hrabrost da zauzme stav i da se ne bavi antiruskom delatnošću.

- Ne mislim da je to moja lična hrabrost, već da je to jedan racionalan put u Evropi gde nije lako čuti glas razuma i dijaloga. Kada govorim o tome, nije to pitanje sticanja ili gubljenja poena. Mi moramo svoju zemlju da sačuvamo. Pogledajte sve iz okruženja, njihove medije, pola evrospskih medija... Nama je u zemlju stigao veliki broj novinara stranih medija da bi napravili sliku Lavrova i Vučića - rekao je Vučić i upitao šta smo to loše napravili

- Ta mala zemlja ne sme da postoji. Ta histerija je pokazala šta oni žele. Vide da Rusiji ne mogu ništa. I onda dođe do toga da se iživljavaju na jednoj maloj zemlji.

- Što se tiče našeg odnosa o Rusiji mi smo tradicionalni prijatelji, ali smo osudili upad u Ukrajinu. Neću kao predsednik države da osudim Dostojevskog. A šta čitate, ako ne čitate to? Jel ta histerija otišla toliko daleko? Hajde, recite mi ko je bolji pisac od Dostojevskog.

- Hteo sam da pitam Lavrova, kada možemo da dobijemo (bolji) protivpožarni helikopter. Ali ne smem da pitam. Da vas pitam nešto - kako je to Vučić zlikovac? Hoćete to da kažete članicama NATO? Oni imaju 20 puta više letova. Izgleda da možete samo to da radite maloj Srbiji - naveo je predsednik.

- Sve ovo sam vam ispričao sa ljudskim gnevom, pravednim gnevom koji osećam, koji oseća svaki građanin ove zemlje. Kada pročitam intervjue nekih ambasadora - da vam se utroba okrene. Sve jedno nevezano za to da dođemo do zaključka. Srbija će da čuva svoju politiku samostalnog i nezavisnog odlučivanja. Srbija mora da donese zaključak koji je jasan i nedvosmislen. Srbija mora da požuri na svom evropskom putu jer je to najbolje za Srbiju. Moramo da gledamo šta ćemo da uradimo do decembra. To je najbolje za našu decu. Mi ćemo biti sasvim sigurno jedini. Ništa nećemo napredovati u junu, ali Srbija ne sme da odustane zbog toga nego mora da napravi plan da bismo u decembru dobili mnogo toga - kaže predsednik i dodaje:

- Amerika uvodi vanredno stanje zbog struje. U Švajcerskoj je de fakto vanredno stranje zbog struje. Želim ljudima da dam informaciju. Na ruskoj nafti nama je, to jest građanima Srbije je iz džepa uzeto 600 miliona dolara godišnje, zbog sankcija Rusiji. Moramo da uložimo dodatne pare za gas. U petak se potpisuje gasni sporazum. Problem je količina uglja i problem je remont. Problem je šta ćemo i koliko imati problema sa naftom. Radimo sve. Nismo vanredno stanje uveli formalno ali smo ga uveli de fakto. I radimo i svaki dan se time bavimo. U teškoj smo poziciji. Neće biti jednostavno, ali borićemo se. Očekujem od narodne vlade da vodi snažnom ubrzanju u evroskim porocesima, ali da se ne odričemo naše politike zbog nekog poziva.

O novoj vladi

- Biće značajnih promena. Razgovaram sa saradnicima. Videćete uskoro.

Informaciju o otkazivanju posete potvrdio je i sam predsednik Vučić objavom na Instagramu.

Sergej Lavrov rekao je ranije tokom dana rekao je da odnose Srbije i Rusije niko neće moći da sruši.

- Desilo se nešto nezamislivo - rekao je Lavrov na samom početku konferencije, komentarišući zabranu preleta od strane Crne Gore, Severne Makedonije i Bugarske.

- Ovo je uznemirujuća akcija. Suverena zemlja lišena je prava da vodi svoju spoljnu politiku. To je demonstracija koliko daleko NATO i EU mogu da idu u korišćenju najgrubljih sredstava i uticaja protiv onih koji se vode nacionalnim interesima i nisu spremni da žrtvuju svoje dostojanstvo radi ovih pravila koje zapad nameće. Poseta ministra Rusije se na Zapadu doživljava kao pretnja velikih razmera - rekao je Lavrov i dodao je da je sve što se desilo cinizam i licemerje Zapada.

Takođe, Lavrov je rekao da Rusija ceni hrabar stav koji je zauzeo predsednik Vučić.

- Ova politika je koncentrisana na antiruskom pravcu. Cenimo hrabar stav koji zauzima Srbija i lično predsednik Vučić, koji ističe da se neće baviti antiruskom delatnošću, ali Evropskoj uniji je želja da svi kandidati preuzmu obaveze rusofobskog karaktera.

