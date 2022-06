NA DELU JE STRAŠNA ANTIRUSKA HISTERIJA: Zabrana posete Lavrova dokaz je OPASNE NERVOZE! Strašno je što se koplja lome na našim leđima (VIDEO)

Strašno je što se intenzivno radi na prekidu dijaloga i komunikacije, a sve se dešava u jeku antiruske histerije. Postavlja se pitanje: zašto Lavrovu nije bilo zabranjeno da poseti Tursku?

Poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova otkazana je jer Crna Gora, Bugarska i Severna Makedonija nisu dale dozvolu za prelet njegovog aviona. Ovakva odluka komšijskih zemalja prevazilazi granice diplomatske prakse koju poznajemo, ocenjuje prof. dr Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka.

Podseća da čak ni za vreme najžešćih sukoba ni tokom Hladnog rata nije bilo pokušaja da se spreče razgovori, komunikacija i dijalog. Ipak, ovde smo svedoci upravo toga, a posebno je interesantno što redovnu diplomatsku komunikaciju između dve države pokušava da spreči treća strana. Sve se dešava u jeku antiruske histerije.

- Ovo ostavlja ukus gorčine i predstavlja još jedan pad Evropske unije koja prepušta NATO paktu da u njeno ime završava poslove. Šalje se poruka da ne podržavaju, već pokušavaju da spreče dijalog i razgovor – kaže dr Mitrović za Pink.

Žarko Rakić, spoljnopolitički komentator, ocenjuje da je zabrana Lavrovu da poseti Beograd samo slika velikih problema koje imaju NATO, EU i SAD.

- Mogu da zaključim da im ne ide dobro, da su nervozni, da gube strpljenje i da pokušavaju da deluju na svim mogućim frontovima od oružja, ekonomskog rata protiv Rusije, sportskog i kulturnog bojkota do ove zabrane kojom su otišli korak dalje – kaže Rakić.

Srbija, kako dodaje, treba da bude ponosna.

- Ako su Srbija i Rusija napravile toliki problem NATO-u da su morali da angažuju sve nediplomatske i druge mere da bi nas izolovali i sprečili razgovor sa ministrom spoljnih poslova, onda je to zaista neverovatno! Postavlja se pitanje zašto nisu zabranili Turskoj da primi Sergeja Lavrova? Samo nad malim zemljama mogu da se iživljavaju – zaključuje Rakić.

- Vidimo da je strašna histerija iako Lavrov nije došao, a zamislite šta bi bilo da je došao! Napadi na Srbiju bi bili strašni – kaže direktor „Srpskog telegrafa“ Saša Milovanović.

Komentarišući izjave iz Hrvatske o tome da Srbija mora da se odluči na kojoj će stolici sedeti, Milovanović kaže da se mi ne bavimo Hrvatima, a da se oni bave nama oduvek. Interes Hrvatske je, kako kaže, da Srbiju zapadu predstavi kao rusku guberniju, zemlju koja je problem, na koju niko ne treba i ne sme da se pouzda, koja je na evropskom putu, a u stvari nije...

- Srbija je postala sila u ovom delu Evrope, u svakom smislu! Bez Srbije ne može da se reši nijedno pitanje i svi se nadaju da ćemo napraviti neki problem koji će isturiti pred oči sveta i reći: „Evo, to je ta Srbija, sve vreme vam pričamo da su oni takvi i takvi“ – kaže Milovanović.

Diplomatija je, dodaje, suspendovana zajedno sa suspenzijom međunarodnog prava početkom rata u Ukrajini. Kaže da se ne zavarava da nas jedna strana ne voli, a da nas druga voli, te da je poseta Lavrova imala za cilj, između ostalog, da se zapadu pokaže da Rusija i dalje ima uticaj na Zapadnom Balkanu.

- Zapad to nije smeo da dopusti, ali je užasno što će se, kao kroz istoriju, koplja lomiti na našim leđima. To me posebno žesti i nervira, i želeo bih da se sklonimo sa linije vatre. Mislim da će Vučić to znati da čita, kao dobar šahista, i da neće dozvoliti da budemo na nišanu – kaže Milovanović za Pink.