'POSAO U FIJATU ZADRŽAĆE 1.550 RADNIKA' Brnabić: Svi proglašeni za tehnološki višak biće obezbeđeni

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas u Kragujevcu da će 1.550 zaposlenih u Fijatovoj fabrici automobila zadržati posao, dok će 500 biti tehnološki višak.

- Tih 500 ljudi, uključujući sve ranjive kategorije, što znači trudnice, majke s decom, invalide i porodice u procesu vantelesne oplodnje, bezbedno je i od 1. jula će dobijati platu 100 odsto, jer su do sada dobijali 65 odsto, zato što nije bilo značajne proizvodnje", rekla je Brnabić na konferenciji za novinare nakon sastanka sa sindikatima i predstavnicima Stelantis grupe čiji je deo fabrika Fijat Srbija.

Dodala je da u drugu kategoriju od otprilike 1.000 ljudi spadaju oni koji su potrebni za proizvodnju elektrničnog vozila koje će Stelantis praviti u Kragujevcu.

Navela je da će oni od 18 do 24 meseca provesti na radu u Stelantisovim fabrikama u Slovačkoj, Poljskoj, Italiji i Nemačkoj, nakon čega im je garantovan povratak na posao u Kragujevcu.

Dodala je da će oni moći od sutra do kraja juna da se prijavljuju da li su zaintetresovani da rade u inostranstvu.

Treća kategorija je kategorija koja uključuje 500 ljudi koji su tehnološki višak i one koji nisu zainteresovani za rad u inostranstvu.

- Mi ćemo sutra napraviti radnu grupu koja će sačinjavati predstavnike sindikata, radnika, moj kabinet, ministarstvo privrede i Razvojnoj agenciji Srbije. Oni će razgovarati sa Stelantisom o visini otpremnina. Sada znamo da će otpremnine biti zakonski minimum plus 20 odsto. Radnici se sa time ne slažu. To je znak pitanja koji bi trebalo da rešavamo u narednim danima. Oni koji ne žele da uzmu otpremnine, ne žele da idu u inostranstvo, kako da rešimo da njima obezbedimo sigurnost? To su dva modela o kojima smo pričali na sastanku - rekla je Brnabić.

Radna grupa će završiti sa radom do 18. juna i tada će se znati koja je "finalna otpremnina".

Sa predstavnicima sindikata i radnika Fijata, premijerka je razgovarala i u petak jer se deo radnika nezadovoljni dinamikom rešavanja njihovog statusa, okupio dan ranije na protestu ispred fabrike u Kragujevcu.

