Selaković za Pink: Važno je da u period krize uđemo kao ozbiljni, odgovorni, dobro organizovani. To i radimo kroz kontakte sa stranim visokim zvaničnicima! (VIDEO)

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković rekao je za NOVO JUTRO TV PINK da je Srbija samostalna i nezavisna država, koja na isti takav način donosi odluke, koja je posvećena dijalogu sa svima, naročito sa prijateljima.

Selaković je istakao da je dobio, kao i da je prihvatio poziv za posetu Moskvi.

"Ne mogu da kažem kada će doći do realizacije. Dogovara se datum, a teme će sigurno biti važne za Srbiju", rekao je Selaković.

On je istakao da je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov danas u zvaničnoj poseti Turskoj, koja je i zemlja NATO i zemlja kandidat za EU.

"Videćete da niko neće govoriti u inostranoj javnosti o ovome što se dogodilo u Srbiji, šta se desilo sa zabranom dolaska, odnosno zabranom preleta. Još jednom ćemo moći da vidimo kako može da ode u jednu zemlju koja je članica NATO i kako to nije problem. Ovde je očigledno bio neki drugi problem", rekao je Selaković.

On je istakao da je Srbija posvećena dijalogu, koji je, ističe, lekovit i može da dovede do rešavanja problema.

"Samostalna smo i nezavisna država, koja na isti takav način donosi odluke, koja je posvećena dijalogu sa svima, naročito sa prijateljima", rekao je šef srpske diplomatije.

Interesovanje svetskih medija za na kraju otkazanu posetu Lavrova, Selaković je ocenio kao moguću pripremu da se u zapadnom delu javnosti u potpunosti ocrni Srbija.

Selaković je rekao da je poseta saveznog kancelara Nemačke Olafa Šolca itekako važna, jer je Nemačka najveći investitor i pojedinačni donator u Srbiji.

Rekao je da o nemačkoj ekonomskoj snazi i povezanosti sa Srbijom govori da je razmena premašila šest milijardi evra i da nemačke kompanije ovde zapošljavaju 77.000 radnika.

"Poruke koje ćemo čuti nisu ni lepe ni lake. Važno da ih čujemo i da se razgovara. Nismo u prilici u razgovoru sa Nemačkom da biramo", rekao je Selaković i podsetio da tako velika zemlja svoj spoljnopolitički kurs ne menja lako.

Naglasio je da je Srbija pokazala da je stub očuvanja stabilnosti i mira u ovom delu Evrope.

"To je nemačka privreda itekako prepoznala. Ulaganja je dokaz da je ovde sigurno, a zatim i profitabilno ulagati kapital. Od suštinske važnosti su razgovori sa Nemačkom i vrsta uspeha u razgovorima, jer to Srbiji donosi određenu vrstu uslova za napredovanje na evropskom putu", rekao je on.

Istakao je da očekuje značajne teme prilikom posete Šolca, ne samo za Srbiju, nego i o nastavku evropskog puta Zapdnog Balkana.

"Posvećenost EU se ne dovodi u pitanje, to je put za očuvanje mira i stabilnosti u regionu", rekao je on.

Selaković je poručio da je, da bi se pripremili za zimu koja će biti teška, važno da sačuvamo mir, da imamo ozbiljan nivo političke stabilnosti u zemlji.

"Važno je da u period krize uđemo kao ozbiljni, odogovorni, dobro organizovani. To i radimo kroz kontakte sa stranim visokim zvaničnicima, regionalno povezivanje kroz Otvoreni Balkan. Sve u funkciji cilja da obezbedimo što je moguće manje štetan prolazak Srbije kroz period krize", rekao je Selaković.

Selaković je istakao da je važno jačanje Otvorenog Balkana kroz slobodu kretanja ljudi, usluga, roba i kapitala, i dodao da se kroz otvaranje povezuju Srbija, Albanija i Severna Makedonija.

Prema njegovim rečima, kroz ekonomsko povezivanje povećava se i snaga uključenih zemalja, pa se i otvorenije razgovara o političkim pitanjima.

Naveo je da u uslovima povezanosti nikome neće odgovarati nestabilnost i manjak bezbednosti u ovo delu Evrope.

"Zato smo uvek za Otvoreni Balkan, i da prihvatimo i one koji su spremni da se uključe", rekao je Selaković.

Naveo je da kroz Otvoreni Balkan ozbiljni političari traže ono što može da nas spoji, te da ta inicijativa na tome počiva, na onome što je svima zajedničko.

Šef srpske diplomatije je kazao da će tako zemlje uspeti da se bolje međusobno razumeju, čak i kada se ne slažu oko nekih pitanja.

Selaković je istakao da je takav pristup bavljena politikom uveo Aleksandar Vučić i da to obezbeđuje mir, stabilnost, ekonomski razvoj i budućnost.

Autor: