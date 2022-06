Šolc u petak u Beogradu: Neprijatan razgovor na tri ključne teme koji se mora obaviti

Bivši ambasador Srbije u Nemačkoj kaže da "sedenje na dve stolice" nije loše, ali je pitanje koliko jači to dopuštaju Olaf Šolc i srpsko nemačke zastave u Beogradu.

Nemački kancelar Olaf Šolc u petak dolazi u Beograd, a bivši ambsador Srbije u Berlinu Milovan Božinović ocenjuje za Telegraf.rs da će se sigurno tri ključne teme naći na stolu - uvođenje sankcija Rusiji, pitanje Kosova i Metohije, i situacija u Bosni i Hercegovini.

Veruje da će razgovori biti neprijatni, iako nije reč o nekim novim temama, ali će, smatra, sada biti postavljene na način "ogrubelog jezika međunarodne političke komunikacije" zbog rata u Ukrajini.

- Vidimo da je danas svetska, regionalna, pa i srpska javnost zaokupljena ratom u Ukrajini i zahtevima koji se postavljaju pred nas i od EU, i od Rusije. Sva je prilika da će glavna tema biti kako Srbija da se postavi pred izazovima koje je rat u Ukrajini otvorio u Evropi i u regionu. Tražiće se, ne samo solidarnost, nego i kompatibilnost sa politikom EU prema ratu u Ukrajini - rekao je Božinović i dodao da to implicira niz ozbiljno spoljno-političkih poteza uključujući i sankcije Rusiji.

Mišljenja je da će se o tome najviše razgovarati, navodeći da taj razgovor ne može biti ni lak, niti prijatan, jer će, kaže, Šolc doći sa ultimativnim zahtevima, a da sam kao lilčnost možda i nije takvog jezika i političkog mentaliteta.

- Mislim da se srpska vlada do sad relativno dobro snalazila u ovoj vetrometini. Videćemo kako će sve to da se završi. Imperativ je da EU bude cilj kome težimo i ostaje 10. juna da se vidi...U svakom slučaju to će biti težak, verovatno i nerijatan razgovor koji mora da se obavi. Taj razgovor Srbiju stavlja pred dilemu da mnogo toga preseče, ne zato što je politika Srbije do sada bila pogrešna jer čak i "sedeti na dve stolice" za mene nije u principu pogrešna politička ideja, samo je pitanje, da li vam oni koji su od vas jači, dopuštaju da tako nastavite - rekao je Božinović.

Kako kaže, ako Srbija na kraju i mora da sedne na jednu stolicu onda nije to zato što je neko politički mudriji već zato što je iskoristio svoju nadmoć.

Pored sankcija Rusiji, Božinović kaže da ima i niz otvorenih regionalnih tema o kojima će se razgovarati - KiM i BiH.

- Znamo da pristup EU vodi nekoj vrsti priznanja, možda ne implicitnog priznanja države, ali otvaranje vrata da budu članovi međunarodnih organizacija itd. To je jedan tako krupan zalogaj da ja još ne vidim da je srpska javnost spremna da ga proguta - rekao je on.

Prema njegovoj oceni, ne postoji više eufemizam ili apstraktan način na koji bi se taj zahtev Srbiji isporučio.

Božinović smatra da najviše prostora ima da se postigne kompromisno rešenje u vezi sa BIH, navodeći da je možda dovoljno da se Miloradu Dodiku skrene pažnja da odustane od svoje retorike koja je često nepotrebno provokativna i da se onda ti duhovi smire ako je moguće.

Nadam se da ćemo ispregovarati fleksibilnija rešenja



Božinović podseća i na srpsku javnost koja je na izborima pokazala kako razmišlja, dodajući da se to ne može ignorisati.

- To bi trebalo i zapadne sile da uzmu u obzir, ali to se ne uzima - rekao je bivši ambsador Srbije u Berlinu.

Božinović kaže da će se razgovarati i o nemačkim firmama u Srbiji, ocenjujući da je to uspešna priča koju niko u Nemačkoj neće dovoditi u pitanje.

Na pitanje po čemu će se poseta Olafa Šolca razlikovati od posete Angele Merkel, Božinović kaže da je i Merkelovima postavljala ista pitanja i da oboje imaju talenat da "otupe oštrice bolnog zaoštravanja".

- Slični su i po mentalitetu, nije slučajno da su radili zajedno, međutim međunarodne okolnosti su se promenile. Od Šolca se i u Nemačkoj traži da bude oštriji, da ne okleva. On je sad i sam preuzeo neku militantu retoriku, ali znate kad vam nešto ne stoji dobro, onda se to vidi. Ne može biti isto jer ništa nije isto kao pre par meseci. Mi ćemo biti stavljeni pred jezik ultimatuma i kategoričnog izbora. Nadam se, sa određenim iskustvom u diplomatiji, da je moguće s naše strane ispregovarati tako neka fleksibilnija rešenja - kaže Božinović.

