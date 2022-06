VUČIĆ SA SAMITA 'OTVORENI BALKAN': Postignuto je dosta toga kako na ekonomskom, tako i na političkom planu! Ovo je naša zajednička ideja - PONOSAN SAM NA TO!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se na gostoprimstvu domaćinima, i dodao da će već sledeće nedelje biti video konferencija oko priprema i pronalasku najboljeg rešenja za krizu koja vlada u svetu.

- Hoćemo jedni drugima da pomognemo. Rezultati ne mogu odmah da budu vidljivi, ali će svakoda dana biti sve više vidljivi - rekao je Vučić.

Kako kaže, postignuto je dosta toga, kako na ekonomskom planu, tako i na političkom.

- Dugujem veliku zahvalnost Ediju Rami, bez njegove otvorenosti i snage "Otvoreni Balkan" ne bi mogao da postoji. Verujemo i nadamo se da sve ono što smo danas potpisali, da će doprineti razvoju naših odnosa - rekao je Vučić i dodao da je ponosan na sve što su uradili.

Vučić je rekao da se samit bavi protokom ljudi, roba i usluga.

- Moje pitanje je šta je smisao svega, da uvek imamo jedni drugima nešto da prebacujemo a da nikada ne sednemo za sto i ne pokušamo da rešimo probleme. Abazović je dobio poziv od Ane Brnabić da poseti Beograd i da se razgovara - rekao je Vučić.

Kako kaže, stvari nisu baš tako jednostavne i proste, ali razgovori mogu da doprinesu boljem razumevanju i rešavanju probleme u budućnosti.

- Spreman sam da razgovaram sa Abazovićem i kada dođe u Beograd ili na sledećoj sesiji - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je formiranje Otvorenog balkana bila zajednička odluka, i on se, kako je dodao ne stidi politike koju vodi Srbija.

- To je ideja ljudi koji hoće da sarađuju, ideja ljudi koji znaju da je budućnost u saradnji. To je ideja ljudi koji znaju da će seljaci da budu zadovoljniji, jer će imati više mesta da izvoze i paradajiz i krastavac i sve... Tako i jedni i drugi možemo da živimo bolje, ne treba da razmišljamo samo kako ćemo nekom da napakostimo - dodao je Vučić, još jednom dodajući da je to ideja Zaeva, njega i Rame.

Premijer Albanije Edi Rama zahvalio se svima koji su se zalagali da budu tu. Kako kaže, Otvoreni Balkan se rodio kao ideja trojice, ali je Otvoreni Balkan za sve građane i pripada svima.

- Dovoljno je preći granicu i doći ovde u Ohrid i videti da je do promena već došlo - rekao je Rama.

Kako kaže, veliko je olakšanje što su zidovi srušeni, lakše je kretanje.

- Mi ćemo, kako je i rekao predsednik Vučić, formirati radnu grupu za krizu i konkretna rešenja jer će duboka kriza, koja će po svim prilikama biti još dublja, tražiti izdržljivost i posvećenost svakoj državi - rekao je Rama.

Kako kaže, zajednička grupa će odmah započeti sa radom, dodaje da žele da svi građani imaju mogućnost da se uključe, sva preduzeća.

Kako kaže, nakon toga, sledeća sesija će biti u Albaniji, gde će tema biti energetika.

Premijer Crne Gore Dritan Abazović rekao je da mu je bila velika čast što je prisustvovao samitu.

- Moj utisak će, čini mi se, biti zaključak svega što se dešavalo ovde. Učestvovao sam na mnogim skupovima vezanim za Zapadni Balkan, ali je ovo definitivno jedno novo lice Zapadnog Balkana i sve teme se odnose na život građana regiona.

- Ovo je novi pristup, predstavlja totalni zaokret od onoga što su do sada bile tretirane teme, i apelujem da naredni put ne budemo pet, već šest. Balkan open svaki put treba da ima sve više učesnika i lidera i da konačno radimo one stvari koje građani od nas očekuju. Mislim da ova slika šalje poruku u region. Voleo bih da ovaj isti sastav, pojačan sa šestom državom vidimo uskoro u Crnoj Gori. Mi smo zainteresovani za saradnju, naša ruka prijateljstva je pružena - rekao je Abazović.

U ulozi gosta na samitu je i predsedavajući Saveta ministara BiH Zoran Tegeltija, koji je izneo uverenje da će BiH pre ili kasnije biti deo Otvorenog Balkana. Tegeltija je izjavio da, nažalost, u BiH ne postoji konsenzus oko te regionalne inicijative iz političkih razloga, iako je apsolutno podržavaju i poslovna zajednica i građani.

- Iskreno se nadam da sam poslednji koji govori kao posmatrač ili gost Otvorenog Balkana već kao punopravni član - rekao je Tegeltija.

Istakao je da u BiH ne postoji konsenzus oko projekta OB, niti ozbiljnih odgovara zašto, niti negativnih odgovora, već samo ćutanje.

- Ako imate pisanu inicijativu i ona stoji u fiokama onih koji bi trebalo da odluče. Po meni, razlozi su predrasude iz prošlosti o tome ko je predlagač ove inicijative i ko će da iz toga profitira. Deo je i političkih uticaja pojedinih grupacija koje smatraju da bi to bio neuspeh ako bi se ovakve inicijative prihvatile. Uvek u BiH ima i uticaja sa strane, pojedinaca i ambasada, koji smatraju da BiH ne treba da bude u Otvorenom Balkanu - naveo je Tegeltija.

- I sada se postavljaju pitanja u BiH šta ja to radim ovde. Znam da sva poslovna zajednica u BiH apsolutno podržava inicijativu OB i ona je za mene osnov razvoja naše društva i znam da najveći broj građana u BiH podržava ovaj projekat - naglasio je on.

U Ohridu je danas zvanično otvoren samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan, kome prisustvuju predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Severne Makedonije i Albanije, Dimitar Kovačevski i Edi Rama, kao i zvaničnici Crne Gore i BiH.

Nakon svečanosti, potpisani su sporazumi i memorandumi o razumevanju, te je usledila konferencija za novinare trojice predstavnika inicijative.