Kajtez: Srbija je simbol male i dostojanstvene nacije, koja uspeva da sačuva! Zato ih nerviramo i vrše pritisak na nas (VIDEO)

Komentarišući dojave o bombama koje svaki dan dolaze na mejlove beogradskih škola, sociolog Ilija Kajtez, rekao je za PINK da je najtačnija ocena koju je pre nekoliko dana dao predsednik Vučić, a to je, kako kaže, to da se zapadne službe iživljavaju na nama Srbima, zato što ne mogu da sebi dopuste da to rade većim i moćnijim.