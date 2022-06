'U RUSIJI CENE ŠTO IM SRBIJA NIJE UVELA SANKCIJE!' Profesor iz Moskve smatra da PREGOVORA U SKORIJE VREME NEĆE BITI

Prof. dr Sergej Boljević, specijalista patofiziologije i pulmologije i šef katedre patologije čoveka na Sečenovskom univerzitetu, komentarišući zabranu dolaska Sergeja Lavrova u Srbiju, rekao je za Kurir, da su ruski mediji ogorčeni i znaju da je to rešenje centralnog komiteta u Vašingtonu.

- To je jedan napad na odnos Srbije i Rusije. To što Srbija nije uvela sankcije se ovde veoma ceni. To nam govori da postoje neke zemlje u Evropi kao što je Srbija koje poštuju svoj suverenitet i svoje junaštvo - rekao je Boljević.

Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da je izjava predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da je za pregovore sa Moskvom neophodno da Rusija povuče trupe na liniju od pre 24. februara predstavlja apsolutno neozbiljan pristup.

Profesor je na ovu izjavu Zelenskog rekao da je ta izjava apsurdna i da on ne vidi pregovore u skorašnje vreme.

- Ja vidim pregovore samo u budućnosti ako do njih dođe. Za sada je za njih rano. Zelenski ništa ne rešava, on je samo marioneta u rukama Vašingtona i on samo pod njihovim uticajem sme da dogovora - rekao je Boljević.

Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da je rat u Ukrajini "velika greška".

Profesor je osudio ovu izjavu Merkelove, jer je po njegovim tvrdnjama ona ta koja je napravila veliku grešku dozvoleći sve ovo.

- Svakako da nije greška. Gde je bila Angela Merkel 2014. godine kada je bombardovana Lugansk i Donjeck. Ona je bila premijer mogla je da zaustavi NATO. Oni jesu bili posrednici Minskog sporazuma, mada nisu podržali Ukrajince da te dogovore i ispune. Ona se sada javlja kada je već sve završeno. Kada je Rusija već morala da uđe u sukob da zaštiti svoj narod u Donbasu. Da Rusija nije ušla u sukob, oni bi 28. februara zauzeli Donbas. vidite kako su oni jako organizovani i spremni na to. Rusiji bi bilo sa bilo kojom zemljom lakše ratovati nego sa Ukrajincima sad. Prvo što je to sve jedan narod, a drugo što su se za sve ove godine oni dobro spremili. Tako da je i Angela Merkel učestvovala u svemu tome, a to što ona sada priča to je njeno pravo jer više nije premijer - rekao je Boljević.

