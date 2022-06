Selaković zahvalio Fajon na podršci evropskom putu Srbije (FOTO)

Kako je objavljeno na Tviter nalogu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Selaković i Fajon su razgovarali na marginama Samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se održava u Solunu.

FM #Selakovic talked with @tfajon, head of @MZZRS 🇸🇮 on the sidelines of the #SEECP ministerial meeting under Athens CiO🇬🇷.

Ministers discussed bilateral and regional issues. Minister Selakovic thanked #Slovenia for the support it provides to #Serbia's #eu🇪🇺 path. pic.twitter.com/rnJqi0nfwy