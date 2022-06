MALI I SIJARTO OBIŠLI BEOGRAD NA VODI: Ministar objavio fotografiju sa mađarskim kolegom (FOTO)

Ministar Mali i ministar Sijarto potpisali su danas memorandum i ugovor o skladišenju gasa u Mađarskoj.

Nakon potpisivanja sporazuma, ministar finansija Siniša Mali obišao je sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom "Beograd na vodi".

- Nakon uspešno obavljenog posla i potpisanih sporazuma, sa kolegom iz Mađarske, ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Peterom Sijartom u obilasku Beograda na vodi i Kule Beograd - objavio je Mali na svom Instagram profilu, uz fotografiju.

Ministar Mali izjavio je danas, nakon potpisivanja memoranduma i ugovora o skladišenju gasa u Mađarskoj, da će naša zemlja do oktobra uskladištiti 500 miliona kubika gasa u dva skladišta u Mađarskoj i da ćemo moći da povlačimo gas u periodu oktobar - mart.

Ministar Mali i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto potpisali su Memorandum o nastavku saradnje u oblasti energetike, a zatim su ugovor potpisali Srbijagas i mađarska kompanija "MVM CEEnergy Zr".

- Srbija će u dva skladišta u Mađarskoj do oktobra uskladištiti 500 miliona kubnih metara gasa, koji će nam potom biti na raspolaganju od 1. oktobra do 1. aprila naredne godine, rekao je Mali. Srbija će po ugovoru u oktobru moći da povlači tri miliona kubika gasa dnevno, zatim od novembra do februara po šest miliona kubika gasa dnevno, i u martu tri miliona kubika - precizirao je Mali.

To će biti sasvim dovoljno za potrebe građana i industrije u Srbiji, istakao je Mali.