Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i nemački kancelar Olaf Šolc, koji je danas doputova u posetu Beogradu, prvu otkada je na toj funkciji nasledio Angelu Merkel, obratili su se medijima nakon održanog sastanka.

O nezavisnosti Kosova

Vučić je, odgovarajući na pitanje o nezavisnosti Kosova, rekao da Srbija nikada ranije nije čula da se traži međusobno priznanje, do danas.

- Niko u Evropi ni danas zvanično ne traži međusobno priznanje, do danas u Prištini. Stvari se menjaju na štetu Srbije, kako sam mogao i da predvidim pre nekoliko nedelja. Ako vi mislite da treba da nam pretite zato što čuvamo poredak UN, ili što se trudimo da dođemo do kompromisnog rešenja, nemamo ništa protiv - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbija nikada nije odustajala od dijaloga, nije nikada odustajala od sastanaka, dokument o nestalim osobama smo prihvatili još pre godinu dana, ali nismo potpisali zbog hira nekih drugih ljudi.

- Onoliko koliko vi volite teritoritorijalni integritet Ukrajine, toliko Srbija voli svoj teritorijalni integritet - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara o nezavisnosti Kosova, Šolc je rekao da je nemački stav po pitanju Kosova jasan i poznat već nekoliko godina.

- Sada je potrebno da se svi posvete tom procesu kako bi se došlo do pomaka. Korak po korak obe strane moraju dati svoj doprinos - rekao je Šolc.

O ulasku u EU

Vučić je dodao da ima apsolutno poverenje u Šolca kada kaže da je posvećen napretku zemalja pri ulasku u EU. Dodaje da je siguran da će već u decembru moći da se vide značajni pomaci.

- Očekujem veliki napredak za sve u narednih godinu dana po pitanju ulaska u EU. Smatram da možemo biti bolje raspoloženi po tom pitanju, jer je Šolc neko ko drži do svoje reči - rekao je Vučić.

Šolc je rekao da, kada je u pitanju brzina pristupanju EU neke zemlje, ona, kako kaže, zavisi od toga koliko se zemlje trude da ispune uslove za ulazak. Kako kaže, on se zalaže za to da se u tome uspe i to što je pre moguće.

- Ne za šest meseci, ali bilo bi dobro ako se to sada zaista pospešuje velikom hrabrošću - rekao je Šolc.

Dodaje da želi da ohrabri Srbiju na tom putu, kao i da će imati podrški Nemačke.

O sankcijama Rusiji

Šolc je rekao da je želja velikog broja ljudi u Evropi da se Srbija priključi sankcijama, i dodaje da je to najbolje uraditi kada stvar nije gotova.

Vučić je rekao da se Srbija ne slaže sa kršenjem teritorijalnog javnog prava i da je osudila napad na Ukrajinu.

- Što se tiče pravne i političke prirode samog sukoba, pozicije Srbije su potpuno jasne. Što se tiče sankcija, imamo drugačiji stav. Jedan je kontra pitanje koje mogu da vam postavim. U čemu je razlika kada neko napadne Srbiju kršeći međunarodno pravo. Takođe, imamo naše lične odnose sa Rusijom kroz vekove - rekao je Vučić.

Kako kaže, razumeo je zahtev kancelara Šolca, da hoće da uvedemo sankcije, dodaje da je otvoreno razgovarao o tome sa njim.

- Činjenice su iz našeg ugla drugačije, ne zaboravite da i po pitanju Kosova, mi imamo podršku od strane Rusije, a ne od nekih drugih. O energentima i drugim stvarima da i ne govorimo - rekao je Vučić.

Kako kaže, mnogo više od svega veruje u ono što je govorio Šolc, dodaje da veruje u njegovu ozbiljnost. Dodaje da će Srbija davati još više od sebe da nemački partneri budu još zadovoljniji, da vladavina prava napreduje još više.

- Mogli ste i do sada bez Srbije. Vas da boli ne može ništa. Na nama je da verujemo Nemačkoj da će nam biti pouzdani partner na evropskom putu - rekao je Vučić.

O kandidaturi Ukrajine u EU

Nemački kancelar je rekao da je EU u Versaju izrazila ambicije Ukrajine i dala nalog EK da oceni taj zahtev, kako kaže, nakon odgovora, razgovaraće se o tome i doneće se odluka.

Vučić je rekao da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, ali nije u EU, pa je niko o tome ništa ni ne pita.

Predsednik je rekao da je za njega veoma važno sve ono što je danas čuo od Šolca, jer mu veruje na reč i dodaje da ima pouzdanje i sigurnost da je mnogo toga na nama da mora dosta toga da se uradi, ali kako kaže, da ćemo na tom putu imati i saveznika i partnera.

Vučić se, obraćajući se medijima nakon sastanka rekao da su mogli da razgovaraju o svim važnim pitanjima.

- Zahvalan sam nemačkom kancelaru na poseti i smatram da je bilo važno da razmenimo mišljenja o svim bitnim pitanjima - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbija i Nemačka sve bliže i bolje sarađuju po pitanju ekonomije, u prva četiri meseca ove godine imamo rast od 20, 5 odsto trgovinske razmene. Dodaje da je Nemačka ubedljivo najveći trgovački partner Srbije.

Vučić je rekao da je Nemačka drugi po veličini partner po izvozu usluga.

- Sa Šolcom sam govorio o svim važnim temama, doneo je novu energiju i novu nadu za sve na zapadnom Balkanu. On želi da sasluša sve odave i da postoji stvarna perspektiva proširenja EU, i to je važna i bitna poruka za sve nas - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbija će morati mnogo brže da napreduje po pitanju vladavine prava i svega drugog važnog za evropske integracije.

- Govorili smo i o temama oko kojih nemamo punu saglasnost, o dijalogu Beograda i Prištine. Ukazao sam na sve što nije ispunjeno iz Briselskog sporazuma, ali sam i razumeo poruku Šolca koji je rekao da je važno da pravimo mnogo malih koraka, kako bi se u budućnosti našlo veće rešenje - rekao je Vučić i dodao da će dati sve od sebe da u okviru razgovora u Briselu napravi napredak u dijalogu sa Prištinom.

Kada su u pitanju sankcije protiv Rusije, Vučić je rekao da je Šolcu objasnio koja je pozicija Srbije, ali i odnose koje imamo sa Rusijom. Dodaje da su govorili i o predstojećoj zimi, kao i da je Šolc ponudio pomoć Nemačke za krizu koja se već primećuje, a koja će, kako dodaje, tek da se oseti.

Vučić je rekao da će u narednom periodu izgraditi sve što je potrebno, kao i ono što nije, jer, dodaje, niko nije siguran šta će se dešavati na evropskom tlu. Zahvalio se Šolcu na pomoći koju je ponudio od strane Nemačke.

- Iskreno se zahvaljujem na poseti. Nikada ne krijem teme o kojima govorimo. Mi se suočavamo sa problemima i ne krijemo ih od našeg naroda - rekao je Vučić i dodao da se svake godine pravi anketa među nemačkim preduzetnicima o tome da li bi ponovo ulagali u neku zemlju, kao i da je 90 posto njih reklo da bi ponovo ulagalo u Srbiju.

Nemački kancelar Olaf Šolc se zahvalio na odličnom prijemu, i podsetio je na razgovore koji su vođeni ranije, u Berlinu.

- Nadam se da će se intenzivirati razmena između naših zemalja. Mi ćemo se sastati u Solunu narednih dana, i razgovaraćemo o perspektivi zemalja zapadnog Balkana. Veoma je važno da proces pristupa dobije dinamiku i da krenemo sa mrtve tačke. Važno je da građani znaju da politički uposlenici trude na tom pitanju. Zato ćemo ponovo uspostaviti takozvani Berlinski proces, gde ćemo zajednički raditi na procesu pristupanja - rekao je Šolc.

U Palati Srbija ranije je održan je tet-a-tet sastanak dvojice državnika, kao i plenarni sastanak dve delegacije.

Podsetimo, nemačkog kancelara Olafa Šolca, danas je na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" dočekao predsednik Srbije Aleksander Vučić, koji je domaćin današnje podsete.

Za nemačkog kancerlara priređen je i svečani doček ispred Palate Srbija uz postrojenu Gardu, intoniranje himni dveju država i ispaljivanje počasnih plotuna.

