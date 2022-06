MILOVANOVIĆ ZA PINK: Skidanje nanogice Dijani Hrkalović ne znači kraj istrage

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović smatra da odluka suda o ukidanju kućnog pritvora Dijani Hrkalović ne znači kraj istrage, te da je neophodno ispitati sve detalje.

- Za delo koje se Dijani Hrkalović stavlja na teret verovatno je sud ocenio da nanogica više nije održiva u odnosu na zaprećenu kaznu i sve okolnosti i da se može zameniti drugom merom - naveo je Milovanović.

Ocenio je da je delo koje joj se stavlja na teret "malo", navodeći da se pričalo u javnosti o njenoj povezanosti sa različitim kriminalnim grupama ili pojedincima.

- Ne bih rekao da je skidanje nanogice kraj istrage, već jedna epizoda i da će se doći do novih saznanja, kao i novih postupaka. Bilo bi poražavajuće da se posle svega što smo videli to završi ovako i da se ne ispita do kraja uloga vrha policije - rekao je Milovanović.

On je podsetio da su pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića imali zaštitu i podršku u policiji.

Blaža Marković, predsednik Sindikata policije kaže da su ljudi razočarani ovakvom odlukom.

- Nije bilo dokaza. Ona je po komandnoj liniji samo izvršilac. Dalja istraga će pokazati ko je kriv - rekao je Marković i podvukao da mafija ne može bez policije.

Advokat Predrag Savić kaže da je osuđena u javnosti, a u krivičnom postupku je procesuirana za jedno relativno benigno kirvično delo, koje spada u red koruptivnih krivičnih dela i procesuira se po optužnom predlogu.

- Ona je sada postavila kvalitetnu odbranu. Okrivljeni ima pravo da se brani na sve načine, pa i da laže - naveo je Savić i dodao da se Dijani Hrkalović ne može izreći neka enormna kazna, niti kazna za sve medijske naslove koji su se pojavljivali