'OJ VUČIĆU, MOJ SRPSKI PLEMIĆU' Profesor Milomir iz Milićevog sela kod Arilja posvetio pesmu predsedniku Srbije (VIDEO)

OJ, VUČIĆU, MOJ SRPSKI PLEMIĆU

Oj, Vučiću, moj srpski plemiću, lepše zore nama s tobom sviću, sve se ovo u lopovluk dalo, nikom nije do Srbije stalo. Daj, izdrži, moj srpski plemiću, da koreni iznova nam niču - časni, pravi i nadasve zdravi, da potomstvo sa tobom se hvali. Uči mlade da vole i rade, i Srbina da više ne krade. Zbriši s liste stranačke lopove, praviću ti najlepše lovore. Da mirišu i svetom odišu, tamne mrlje sa Srba izbrišu. Da li te je Njegoš do mene poslao da branimo Srbe i Kosovo? da ne stigne Lazareva kletva, brani srpstvo preko celog sveta. Ali čuvaj glavu, moj rođeni brate, dok zli dusi ljudskost ne prihvate. O tome će pisat pokolenja - ko rod spase od svog istrebljenja. Da život daje za sav srpski rod, oj, Vučiću, junače, pomogo ti Bog! Oj, Vučiću, sivi tiću, da si sa mnom na Ljubiću, iz Rajićevog da grunemo topa, da se drma sva južna Evropa. Ne bi NATO ni pristao na to, a ja bi s tobom grun'o i te kako, a Jeremija ne mora da bira kada ima hrabrog komandira.