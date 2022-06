'BRINEM ZA ZIMU!' Vučić o energetskoj krizi: Za 7 dana do detalja ćemo predstaviti šta ćemo preduzeti za predstojeće hladne dane!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je veoma zabrinut za zimu, ali da naša država radi sve što može. On je najavio da će najkasnije za sedam dana do detalja da predstavi šta se sve preduzima kako bismo se na vreme pripremili za predstojeće hladne dane.

Sa naftom je, kako kaže, sada nešto povoljnija situacija, ali nepovoljan period počinje od 1. novembra, kada Srbija više nema pravo uvoza ruske nafte, prema trenutno važećim sankcijama EU. U Evropskoj komisiji danas nisu imali odgovor na pitanje medija da li će i na koji način EU pomoći Srbiji da smanji štetu nastalu zbog uvođenja embarga EU na crno zlato iz Rusije, a nisu mogli da komentarišu ni mogućnost da naša zemlja bude izuzeta, kao što je omogućeno Mađarskoj.

Predsednik Vučić je ocenio da je situacija sa gasom sve nepovoljnija iz dana u dan, ali ne za nas, već za sve druge u regionu, što će se, onda, odraziti i na našu zemlju.

- Kada za sve druge u Evropi cena gasa raste, onda raste i za nas za dodatnih milijardu kubika gasa koje moramo da kupimo mimo obezbeđenih od Rusije po nižoj ceni, za dve do 2,2 milijarde kubnih metara - rekao je Vučić.

- Sada su ugalj i struja gotovo najskuplji u letnjim mesecima. Sve ide u lošem smeru i kao da se pravi neka vrsta "savršene oluje" i veoma sam zabrinut za zimu, ali mi radimo i preduzimamo sve.

On je objasnio da, kada to kaže, to ne znači da se povlačimo, već da ćemo bar za najansu da uradimo više od većine drugih. Kod nas se kriza, kako kaže, u pravom smislu reči još ne oseća, i naša država za planirana povećanja plata i penzija ne traži saglasnost od MMF-a.

Predsednik je istakao da ne očekuje bilo kakve probleme po tom pitanju sa Međunarodnim monetarnim fondom, osim ako se nešto ne dogodi, kao da gas bude i do 5.000 dolara na 1.000 kubnih metara ili nafta poskupi na 170 dolara po barelu.

- Neko bi rekao da je to viša sila, ali borićemo se svakako - naglasio je predsednik. - Nećemo da pobegnemo sa megdana problemima, već ćemo da se suočimo sa njima i pokušamo da ih predvidimo i pobedimo.