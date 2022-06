USTAŠKE LAŽI U SRCU EVROPE: Plenković pokušao da izjednači Ukrajince i Hrvate! (VIDEO)

Premijer Hrvatske, Andrej Plenković pokušao je da izjednači Ukrajince i Hrvate kao žrtve.

Ustaška propaganda hrvatskog državnog vrha ide dotle da je Plenković pokušao da izjednači žrtve Ukrajine i Hrvatske zanemarujući da su upravo Tuđman i njegova država pokušali, po drugi put, očiste sa lica zemlje Srbe u Hrvatskoj.

- Hrvatska je takođe žrtva agresije u vreme "velikosrpske" politike Miloševićevog režima početkom 1990. To je bila veoma brza, spontana, gotovo refleksna reakcija slična onoj koja se dešava u Ukrajini - rekao je Plenković.

"For #Croatia, also a victim of aggression at the time of the ‘Greater Serbia’ policy by the Milošević regime at the beginning of the 90s, it was a very quick, spontaneous, almost reflex reaction of understanding what was going on in Ukraine," says @AndrejPlenkovic.



