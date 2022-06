VESIĆ O NAJAVI TEŠKE ZIME U EVROPI: Srbija se priprema ozbiljnije i duže od drugih! Treba OZBILJNO da shvatimo da neće biti lako (VIDEO)

Član predsedništva SNS-a Goran Vesić ističe da izjava Ursule fon der Lajen nije jedino upozorenje svetskih zvaničnika da će zima u Evropi biti teška. Kako je istakao, o štednji energenata su govorili i Nemački kancelar Olaf Šolc, francuski predsednik Emanuel Makron i mnogi drugi.

- Oni koji u Srbiji ne veruju Vučiću kada upozori na tešku zimu u Evropi, evo sada mogu da veruju Ursuli, Makronu ili Šolcu - rekao je Vesić, pa dodao:

- Mi se zato pripremamo ozbiljnije i duže od drugih. Pripremamo hranu, zakupili smo kapacitete za gas u Mađarskoj. Zaista, treba ozbiljno sve da shvatimo i da razumemo da zima neće biti laka. Treba da nastavimo sa pripremama i da sve to dočekamo spremni - kaže Vesić.

Urednik u 'Srpskom telegrafu Borko Kašanski navodi da mnogi ljudi zaboravljaju da je i pre dešavanja u Ukrajini, bilo ozbiljnih problema sa energentima.

- Vučić je još pre godinu i po, i to na televiziji Pink, govorio o tome, i kako neki to zovu "zeleni džihad", a ne "Zelena agenda" - rekao je Kašanski.

On se potom dotakao jučerašnjih dešavanja na Gazeli, odnosno, proteska radnika "Fijata", nazivajući ga opravdanim, ali da se radnici bune na pogrešnoj adresi. Tu su vidljive, kako dodaje, dve poruke iz Nemačke:

- Videli smo ko se na protest prikačio na to kao pijavica, a to je Ćuta, Zelenović, i cela ta koalicija. Oni su puleni Zelenih, a istog dana imamo istu poruku iz Bundestaga. Oni dakle, na dva fronta, istog dana udaraju na Srbiju. Ovo je kao mala, prva proba... Postoje struje koje mole Boga da bude minus 20, da nemamo gasa, struje i da oni to iskoriste - rekao je Kašanski.

