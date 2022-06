VUČIĆ IZ BRISELA: BUDUĆNOST JE U NAŠIM RUKAMA! Uvek ćemo podržati zemlje regiona, a isto tako očekivati njihovu podršku!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon sastanka lidera EU i zemalja Zapadnog Balkana, da je počeo da veruje da je budućnost u našim rukama. Kako kaže, ukoliko se posvetimo i radimo naporno, ukoliko se povezujemo i integrišemo, osiguramo slobodan protok roba, usluga, ljudi i kapitala, to će olakšati živote ljudi.

"Uvek ćemo očekivati podršku susednih zemalja"

- Bilo je manje neprijatno iskustvo za mene nego za njih danas, ali sam svakako hteo da pokažem našu posvećenost i podršku za Albaniju i Severnu Makedoniju. I oni su podržali nas, i mi smo njih. Ne radi se o formalnoj obavezi da podržimo, videćemo na zimu ko će prvi podržati vaše zemlje, i uvek ćemo i mi očekivati da dobijemo podršku susednih zemalja - rekao je predsednik.

"Nemojte da podcenjujete našu inicijativu"

Vučić je rekao da smo počeli da verujemo u inicijativu i znamo da moramo da održimo mir i spokoj u našem regionu. Kako kaže, to je ono što je neophodno svima nama.

- Samo pogledajte kako izgleda jedan dan rata u Ukrajini. Ne bismo voleli da vidimo to na Balkanu. Molba i apel je da ne potcenjujete našu inicijativu. Kada smo se prvi put susreli Edi Rama i ja, raspravljali smo se i to je bio težak put, ali kao što vidite sada smo u stanju da dobro razgovaramo, a to je dobro pre svega za naše građane - rekao je Vučić.

"Budućnost je u našim rukama"

- Moramo da budemo posvećeni ukoliko želimo da vidimo merljive rezultate u budućnosti - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da ne možemo da plačemo niti da kukamo, jer to neće, kako kaže, ništa promeniti.

Kako kaže, moramo da stvorimo bolje životne standarde za građane.

" Uvek sam govorio javno, ništa nisam krio"

Nakon obraćanja, predsednik Srbije je imao priliku da odgovara na pitanja novinara, gde je istakao da je uvek govorio javno, i da ništa nije krio.

- Politika se ne odnosi uvek na konkretne rezultate. Bitno je da se dođe do rezultata, da saslušamo jedni druge, da izrazimo odnos poverenja, i sa te tačke gledišta je to bio važan sastanak - rekao je Vučić.

Predsednik ističe da nema konkretnih rezultata za Zapadni Balkan, ali da nikad ne bi potcenio dobru diskusiju.

- Severna Makedonija i Albanija nisu dobile datume, Priština nije dobila viznu liberalizaciju, a BiH nije dobila status kandidata - rekao je Vučić.

Vučić o Evropskoj političkoj zajednici

Vučić je istakao da su srpski prijatelji iz Skoplja i Tirane zaslužili da se pregovori otvore, dodajući da se nada da će to uskoro moći da se omogući.

Predsednik dodaje da su obe zemlje uradile sve što je trebalo da bude ispunjeno.

Ja bih hteo da kažem nešto što će potvrditi naš put. Ako uradite analizu naše saradnje sa EU, možete da vidite da je u prvig 4 meseca Srbija povećala svoju spoljnu trgovinu sa celom EU za 30 odsto, i možete da zamislite koliko je to veliko, koliko je to od velikog značaja za zemlju kao što je Srbija. Zahvalni smo Varhelju, ursuli fon der Lajen, što su nas podržali, posetili našu zemlju, što su nas saslušali nekoliko sati - rekao je Vučić.

Kako je dodao, važno je da evropske kolege ove tri zemlje čuju češće, kao i obrnuto.

- Video sam da hrtvatski mediji već pušu da se vrši ogroman pritisak na Vučića zbog problema između Rusije i Ukrajine. Ja neću da krijem da sam govorio među poslednjima i ukazivao na jedno, pa na drugo pitanje. Želim da vas podsetim na ono što se desilo u poslednja 4 meseca, na osnovu podataka koje sam dobio od svoje službe. Objavljeno je preko 2.000 članaka u evropskim medijima o Srbiji, i o tome kako Srbija ugrožava ceo region zapadnog Balkana, Kosovu, ali onda se ništa nije desilo. da li se iko izvinio od tih medija? - pitao je Vučić.

Vučić je potom pozvao i građane Srbije da posete druge dve zemlje, kao i obratno, dodajući da su odnosi zemalja mnogo napredovali.

- To je bila naša ideja, naših država. želeli smo da brinemo za naš region naše komšije. neko je rekao da je to Orbanova ideja, a to nije bila njegova ideja. Neko je onda rekao da je to Putinova ideja, a ja nikada nisam pričao sa njim o tome... Mi smo sami to pokrenuli, niko drugi to nije uradio - dodao je Vučić.

Predsednik se potom zahvalio evropskim kolegama koji su pokazali veliko strpljenje, i naveo i to, da lično shvata da su Dimitar i Edi isfrustrirani više nego on, ističući da se nada da će do septembra stvari biti mnogo bolje.

- Iskrena zahvalnost i Ediju i Dimitru. Treba hrabro da nastavimo. Mislim da su i njih dvojica hrabro zastupali interese svog naroda - kaže Vučić.

Premijer Albanije Edi Rama izrazio je pred novinarima tugu i tužan stav prema EU.

- Nadam se da možemo da im pomognemo... Ne želim da se konferencija oduži koliko i sastanci. Dobio sam informaciju da ćemo imati po tri minuta. Mi smo Evropljani i to je naša suština, ali osećam se loše jer nas i dalje niko ne sluša i ne ponaša se prema nama kao da smo Evropljani u svojoj kući, već kao da smo gosti. To je zabrinjavajuće! Ni pandemija ni rat nisu ujedinili Evropljane i šta nam je činiti? Smatram da smo dosta toga učinili da podržimo ideju francuskog predsednika, kako bi se ispunio novi politički cilj, nova evropska politička zajednica. Nastavićemo na putu ka članstvu i nadamo se da ćemo u nekom trenutku stići do cilja, ali suočavamo se sa jednom, drugom, trećom Bugarskom. Cenili bismo kada bi nam se omogućilo da smo svi zajedno u jednoj kući, kao jedna porodica - kaže Rama.

Ističe da je Severna Makedonija bila glavna tema, a 17 godina kasnije ona i dalje čeka otvaranje pregovora.

- Promenili su naziv i to nije napravilo razliku. Zamislite da Francuska ili Italija promene naziv da bi postale članice? Mi čekamo osam godina na početak pregovora! Bilo je važo istaći istinu, a to je da razlog nije samo Bugarska, već je zapravo problem to što se EU umorila od proširenja. Bugarska je samo izraz za to - kaže Rama.

Bugarska je, dodaje, kidnapovala šanse za članstvo drugim zemljama i ispada da jedna država nameće nešto svoje, dok drugih 26 ne sme ništa da učini povodom toga.

- Čuli smo dosta navoda da je Putin bolestan, ali ne mogu da kažem da i ova kuća izgleda zdravo. Znamo da Bugarska dobija podršku da destabilizuje Severnu Makedoniju, i to dovodi do razdora u našem regionu. Nećemo da čekamo Godoa i žao mi je zbog nekih optimista koji su juče tvitovali da ćemo početi sa pregovorima. Nisam očekivao da će se nešto promeniti kada sam došao ovde - rekao je Rama.

U EU se, dodaje, niko ne pomera.- A moramo da se pomerimo i pokrenemo kako bismo u našem regionu pokrenuli duh Evrope. Imamo berlinski proces kojim je načinjen korak ka tom oživljenju, a Otvorenim Balkanom smo hteli da to krenemo da sprovodimo u delo. Tražim punu podršku za našu inicijativu i čak smo i po tom pitanju podeljeni. Namere su dobre, nemojte pogrešno da me shvatite. Dobri su ljudi, reči, slike, ali bilo bi bolje da ima konkretnih rezultata. Nastavićemo da se trudimo na Balkanu i jednog dana ćemo postati fini članovi EU - kaže Rama.

Ističe da je u toku i kidnapovanje građana Kosova koji ne mogu slobodno da se kreću.

- Oni su jedini ljudi na tlu Evrope koji ne mogu slobodno da se kreću. Njihovi oslobodioci ih drže kao taoce. Ovo je ludo, ovo je sramota i ovo mora da se završi - kaže Rama.

Izrazio je žaljenje po ovom pitanju i ističe da je Srbija u drugačijem položaju od ostalih zemalja.

- Pokušao sam da im objasnim da se radi o zemlji gde je Putin popularan kod 80 odsto građana i možda im nije velika volja da trče u Brisel. Ipak, to je zemlja koja je, protivno svim očekivanjima, tri puta podržala zapad. Shvatam zahtev da se traži više od Srbije, ali ne vidim zašto bi se išlo do tih limita i usvajanja sankcija protiv Rusije - kaže Rama.

Ističe da ne želi rat, konflikte, krv, tenzije u regionu i zato mora da se nastavi u pravcu u kojem se išlo.

- Ima mnogo problema koji već postoje i ne treba da se stvara još jedan problem. U to verujem. Da zaključim, moj poslednji apel njima je bio: "Nemojte da ubijete našu veru u evropsku budućnost, jer Albanci i dalje veruju da će postati deo EU. Imamo priliku da budemo gde želimo, a ne pod diktatorskim režimima. Nastavićemo na svom putu ka EU kao i ceo Zapadni Balkan - rekao je Rama.

Edi Rama je istakao da se ljudi sa kojima su bili na konferenciji lošeg raspoloženja, jer postoji problem u mehanizmima EU koji se moraju rešiti.

Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je na početku obraćanja poručio da je da je na Samitu diskutovano o raznim pitanjima od interesa. S obzirom na okolnosti, kako je rekao, izrazio je nezadovoljstvo procesom pristupanja EU Severne Makedonije koja je kandidat već 10 godina.

- Neophodno je da se započnu pregovori što pre. Biću otvoren i direktan, ono što se dešava je ozbiljna pretnja po kredibilitet Severne Makedonije i ne može ceo region da bude zaglavljen jer države EU ne mogu da odblokiraju blokirano. Severna Makedonija rešava mnoga pitanja, posvećeni smo tome da se nađu zajednička rešenja i sa istom idejom smo ušli u pregovore sa Bugarskom - rekao je Kovačevski na konferenciji za medije.

Ističe i da je Bugarska rešila da se vrati u prošlost i uvede blokadu koja ne odgovara nikome. - Severna Makedonija je uradila mnogo i vreme je da EU ispuni obećanja, pre nego što iznese nova - rekao je Kovačevski.

Istorijska pitanja, kaže, ne smeju da budu kriterijumi za pristupanje i pregovori moraju da počnu što pre. Potrebne su i garancije da Bugarska neće nametati nove zahteve i blokade.

- Uvek na prvo mesto stavljamo strateške interese zemlje, niko ne sme ništa da nam nameće, a sada je vreme da EU učini korak. Mi ćemo kroz Otvoreni Balkan evropeizirati naše društvo i ovo je korak dalje ka pridruživanju evropskoj porodici naroda - kaže Kovačevski.

Ova inicijativa, dodaje, nije zamena za punopravno članstvo u EU.

Govoreći o atmosferi na mitingu, Kovačevsaki kaže da, što je neka zemlja bliže regionu, bolje razume okruženje i ritam. Mislim d aće biti više razumevanja u budućnosti - rekao je Kovačevski.

Lideri EU 27 sastali su se danas na dvodnevnom samitu u Briselu kome je prethodio sastanak šefova država i vlada EU i zemalja Zapadnog Balkana.

Sastanak lidera EU i šest partnera sa Zapadnog Balkana počeo je u 10 i 30 sati u zgradi Evropskog saveta, a Srbiju je predstavljao predsednik Republike, Aleksandar Vučić.