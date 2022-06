PREDRAG JEREMIĆ ZA TV VESTI: Predsednik je prisluškivan 1.882 puta! Na ovaj način mu je UGROŽENA BEZBEDNOST, IZVRŠIOCI MORAJU DA ODGOVARAJU (VIDEO)

Prisluškivanje predsednika Republike je krivično delo za koje je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora, ali je ovo samo jedno krivično delo u nizu. Naime, prisluškivanjem predsednika ugrožava se njegova bezbednost i udara se na Srbiju i njene građane, rekao je urednik informative Pink.rs.

Dodela statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji za članstvo u Evropskoj uniji samo je još jedno davanje lažne nade i podrške u ratu sa Rusijom, ocenio je urednik informative Pink.rs Predrag Jeremić gostujući na TV Vesti.

- Statusom kandidata Evropska unija šalje poruku: „Izdržite još malo, mi smo tu sa vama“, što apsolutno nije tako. Iako je svima stalo da se rat zaustavi, ne vidim da će ovo nešto značajno promeniti. Da je Evropska unija htela Ukrajinu u svom okrilju, mogla je da je primi do 2022. godine, a nije – kaže Jeremić.

Licemerne čestitke ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom na statusu kandidata su, ponavlja urednik informative Pink.rs, slanje podrške kako njemu, tako i njegovoj zemlji i narodu Ukrajine, da izdrže u ratu sa Rusijom.

- Zelenskom opada popularnost, jer je olako ušao u rat, bez razgovora sa Rusijom i predsednikom Vladimirom Putinom. Status kandidata za članstvo dolazi kao potvrda podrške od strane EU i narod sada može da kaže: „Zelenski je uspeo, vodi zemlju u dobrom pravcu, postajemo kandidati i sve smo bliže Evropskoj uniji“ – navodi Jeremić.

"Narod više ne veruje u Evropsku uniju"

Ističe da priča o podršci Evropske unije može da prođe u Ukrajini, ali ne i u Srbiji, budući da je popularnost EU u našoj zemlji u drastičnom opadanju. Podseća da je Srbija kandidat za članstvo već deset godina, te da je podrška građana za ulazak u EU nekada bila na 75 odsto, dok je danas tek na 35.

- Ni narod više ne veruje u Evropsku uniju jer nam konstantno postavljaju nove uslove, prete nam, pritiskaju nas... Građani su malo i siti, a na rukovodstvu države je da odluči kako i šta dalje. Za sada je politika sedenja na srpskoj stolici ona koja daje rezultate, i tu je predsednik Aleksandar Vučić apsolutno u pravu – navodi Jeremić.

I dok Srbija i region čekaju da se pomere sa mrtve tačke kada je reč o pristupanju Evropskoj uniji, Aleksandar Vučić, Edi Rama i Dimitar Kovačevski pokrenuli su inicijativu „Otvoreni Balkan“ koja je, iako još nije ni uzela maha, dala prve ekonomske rezultate. Bosna i Hercegovina i Crna Gora glasno su se zalagale protiv pristupanja, ali čak i one danas počinju da osluškuju i prate koje je sve benefite donela ova regionalna saradnja.

- Mi svakako jesmo na evropskom putu i treba da podržavamo ideju francuskog predsednika Emanuela Makrona, ali treba razumeti i Severnu Makedoniji i Albaniju koje godinama čekaju početak pristupnih pregovora, a s druge strane imamo i Bugarsku koja iz bizarnog razloga koči bilo kakav napredak Severne Makedonije po ovom pitanju. Iako je razlog bizaran, neko u Evropskoj uniji dozvoljava ovakvu blokadu – kaže Jeremić za TV Vesti.

Na pitanje čemu da se nadamo, budući da je predikcija da će Srbija postati članica Evropske unije tek 2033. godine, Jeremić kaže da svakako moramo da se približavamo i usklađujemo sa EU. Iako nam je dosta puta iz te iste Evropske unije obećavano da ćemo postati članica, Srbija mora da nastavi da jača svoju ekonomiju, da Evropi otvara tržišta i sarađuje u svakom smislu sa državama članicama.

S druge strane, ne smemo da zaboravimo tradicionalna prijateljstva i zatvorimo vrata saradnji sa istokom, koliko god da zbog toga trpimo pretnje i pritiske.

- Pritiskaju nas da uvedemo sankcije Rusiji i još će nas pritiskati, iako je to cinično od strane EU i zapada koji su nas besomučno bombardovali i uvodili nam sankcije, uprkos protivljenjima pojedinih zemalja EU. Izvršili su nad nama agresiju i sada nas primoravaju da osuđujemo druge, iako znamo kako je teško živeti pod sankcijama – rekao je Jeremić.

"I Hrvati navikli na Milanovićeve cirkuzantske izjave" Govreći o izjavama koje stižu od hrvatskog državnog vrha, a u kojima se od Srbije traži da se „odluči za jednu stolicu“, Jeremić kaže da su čak i „građani Hrvatske navikli na cirkuzantske izjave njihovog predsednika“. - Juče je Zoran Milanović sa Pantočaka rekao da moramo da se opredelimo i siguran sam da će Srbija naići na problem sa Hrvatskom, baš kao Makedonija sa Bugarskom. Mislim ipak da Hrvatska neće moći tek tako da uloži veto, da kaže da nismo dorasli članstvu, a znamo da ni Hrvatska sama, onda kada je primljena u EU, nije za to bila spremna, ali su je pustili iz ličnih interesa – navodi Jeremić.

"Prisluškivanje predsednika i to što iza njega stoje ljudi bliski Vučiću je skandal"

Kada je reč o organizovanom kriminalu u Srbiji, a zatim i optužbama koje su međusobno razmenili bivša državna sekretarka MUP Dijana Hrkalović i ministar odbrane Nebojša Stefanović, urednik informative Pink.rs kaže da je skandalozno to što je predsednik Vučić prisluškivan mesecima, tačnije 1.882 puta.

- Prisluškivanje samo po sebi je skandal, a posebno to što, ispada, iza toga stoje njemu bliski ljudi. Ovaj slučaj mora da se pokrene i ispita, jer je reč o teškom krivičnom delu iza kojeg stoji niz ljudi, a zaprećena kazna je, za prisluškivanje civilnog lica od tri meseca do tri godine, a ako je u pitanju funkcioner ili javna ličnost, od šest meseci do pet godina zatvora – kaže Jeremić.

Nije samo prisluškivanje krivično delo koje će se osumnjičenima stavljati na teret, već postoji niz drugih dela - i protiv Srbije i protiv Ustava Republike.

- Ne kažem da su pomenuti ljudi izvršioci prisluškivanja, ali ustanovljeno je i da je predsedniku ugrožena bezbednost. To je udar i na Republiku Srbiju i na sve njene građane - rekao je Jeremić.