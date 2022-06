'URANJAO SAM GA U VODU S LJUTIM PAPRIKAMA, UVIJAO U LEDENO ĆEBE' Milutin (87) iz sela kod Bajine Bašte otkrio KAKO JE SPASAO ČEDU

Milošević kaže da je Jovanović prošao krajnje neobičan tretman, koji mu je pomogao da potpuno ozdravi i ponovo stane na noge.

Ja sam Čedomiru Jovanoviću spasao život! Došao je kod mene jedva dišući, rekao je da misli da neće doživeti ni 1. jun, a sada je kao nov! Kako sam ga izlečio? Pa uranjao sam ga u vodu sa ljutim paprikama, uvijao ga u ledeno ćebe, mazao ricinusovim uljem, svakog dana sam ga klistirao, svakog dana je pio moje specijalno napravljene lekovite sokove.

Ovako priča 'narodni lekar' Milutin Milošević (87), vitalna starina iz sela Dub kraj Bajine Bašte, kod koga je lider LDP došao početkom maja i proveo u njegovom domaćinstvu 40 dana.

Podsetimo, Jovanović je za medije opisao je svoju borbu sa tri teške upale pluća zbog korona virusa i kako su lekari tri puta ozbiljno sumnjali da ima rak. Jovanović je, između ostalog otkrio da je kod dede na Tari doživeo preobražaj za 40 dana živeći na tinkturama i petroleju, da bi potom skoknuo u Beč i Beograd na kontrole, pa kod babe u Lajkovac da mu namesti želudac svećom i teglom.

Milošević kaže da je Jovanović prošao krajnje neobičan tretman, koji mu je pomogao da potpuno ozdravi i ponovo stane na noge. Sagovornik Informera kaže da nije doktor, da nema fakultet, ali da primenjuje učenje o prirodnoj medicini'. Izgubljen čovek Prema Milutinovim rečima, Čedomir Jovanović je insistirao da što pre dođe jer se plašio da će umreti pre 1. juna?!

- Kad me je zvao, 1. maja, rekao sam mu da ne može odmah da dođe, jer ne radimo, ljudi su mi na odmoru. "Pa radi samo ti", rekao mi je, a ja sam mu rekao da sam star da bih radio sam, bez medicinskog osoblja. Zvao me je opet sutradan i pitao: 'A da ja dođem ipak?' Rekao sam da dođe u utorak. Nije došao! Nije došao ni u sredu, već me je pozvao u četvrtak. Poručio sam mu da nije poštovao dogovor i da dode 1. juna. 'Ali, ja neću preživeti do 1. juna! Ne mogu, moram doći", rekao je Milutin, dodajući da je lider LDP došao 7. maja i da je tada jedva disao!

- Šištao je, pištao dok je disao... Na putu od Beograda do Duba morao je više puta da se odmara, nije imao snage više od pileta... Bio je skroz izgubljen čovek. Odmah je počeo sa tretmanima. Bio je kod mene 40 dana, na sokovima i tinkturama (biljne kapi, prim. ur.). Striktno se pridržavao svega, bio je zaista disciplinovan, maksimalno - priseća se Milošević.

Sagovornik lista objašnjava da je Jovanović tokom tretmana koji je trajao više od mesec dana prošao poseban 'program'.

- Osnova tog programa jeste čišćenje organizma pijenjem sokova od voća i povrća. Revitalizacija organizma radi se određenim biljnim tinkturama, koje je Čeda pio. Prvo je prošao takozvani antiparazitski program. To je tinktura zelenog oraha u medicinskom petroleju. Kad zeleni orah prelazi iz mekog u čvrsto stanje, ima 50 puta više vitamina C od ribizle, a ribizla ima više tog vitamina i od limuna... Kada se zeleni orah stavi u medicinski petrolej, on iz njega apsorbuje C vitamin, jod i još neke minerale. To se zove 'Todikamp'i pije se 42 dana. Jovanoviću smo stavljali na pluća obloge od ricinusovog ulja kako bismo ih revitalizovali. Svakog dana je išao i na klistiranje, to je isto jako važno... - priča Milošević, dodajući da je sve ovo bilo samo deo tretmana:

- Čeda je svakog dana imao toplu kupku. Voda je vrela, nekih 40 do 42 stepena. Smenjuju se dve kupke, u jednu se stavljaju tri mlevene ljute povrtarske biljke - čili paprika, đumbir, slačica, a druga kupka je od zelene gline sa lekovitim travama. Ljute biljke izazivaju cirkulaciju krvi, pa na površinu kože izbijaju toksini.

Tri sata na ledu

Posle takve vrele kupke, nastavlja Milutin Milošević, Jovanovića su umotavali u ledeni čaršav. To je čaršav koji se prethodne večeri namoči vodom, iscedi i stavi u zamrzivač. Kada bi izašao iz vrele kupke, gde je voda bila 40 stepeni, Jovanović je ležao na tom čaršavu, zavijen kao mumija, od tabana do vrata. To je trajalo najmanje tri sata. Takvo uvijanje izaziva veštačku groznicu, povisi se telesna temperatura i kroz znoj se izbacuju toksini. Budući da se obilno znojio za vreme tretmana, na svakih 15 minuta morao je da pije čaj koji mu je dodavala medicinska sestra - prepričava Milošević, koji na kraju tvrdi da je Čedomir Jovanović 'sada kao nov, nikada bolje'.

- Nakon 40 dana boravka ovde, Čeda je osvanuo kao nov. Zvao me je i rekao mi da sada može da vozi kola bez problema. Bio je u Beču, prošao Budimpeštu, išao je u Sarajevo, potom u Crnu Goru... Rekao sam mu da smanji malo, ali se on baš zalaufao da radi... - kaže Milošević.