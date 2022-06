OGLASIO SE NEBOJŠA STEFANOVIĆ: Verujem da ćemo doći do potpune istine! Imam potpuno poverenje u naše državne organe

Službenicima Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova sam danas dao sva objašnjenja po zahtevu Višeg tužilaštva u Beogradu i mislim da sam mogao da im bar donekle pomognem svojim saznanjima, napisao je ministar Nebojša Stefanović na svom fejsbuk profilu.

- Kao što sam to rekao i pre mnogo meseci, uvek ću se odazivati na zahteve i na pozive naših državnih organa, da im izađem u susret i dam svaku informaciju za koju oni smatraju da je relevantna, a da ja mogu da je dam. Sve je dalje u rukama tužilaštva. Verujem da će rasvetliti svaki od ovih slučajeva i da ćemo doći do potpune istine. Imam potpuno poverenje u naše državne organe da imaju kapacitet i snagu da to urade - napisao je Stefanović.

Ministar Stefanović je, podsetimo, bio pozvan da u svojstvu građanina da izjavu radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti povodom tvrdnji i drugih navoda iznetih u javnost prethodnih dana, a u vezi optužbi koje je na njegov račun iznela bivša državna sekretarka u MUP-u Dijana Hrkalović.

Ona je takođe, danas dala izjavu u SUK, gde je provela šest sati.

