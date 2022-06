Trenutni slučaj prisluškivanja predsednika praktično zahteva proglašenje vanrednog stanja u zemlji i uključivanje svih pravosudnih organa u istragu. Sled događaja je, ističu sagovornici "Novog vikend jutra" sa Jovanom Jeremić, neverovatan.

Prethodnih dana vodi se pravi medijski rat između nekadašnje državne sekretarke MUP Dijane Hrkalović i ministra odbrane Nebojše Stefanovića. Da li su zajedno sebi ispleli mrežu iz koje ne znaju da se izvuku?

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, podseća da je prva vest o prisluškivanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića dospela u javnost početkom 2020. godine, a da je od tada klupoko počelo da se nezaustavljivo odmotava.

Danas imamo situaciju da su nekadašnji najbliži saradnici Nebojše Stefanovića, svi policajci i državni funkcioneri, ili procesuisrani ili pod istragom ili u zatvoru.

- Juče vidimo da je uhapšen i Aleksandar Novković, direktor Vojno-građevinske ustanove. On je osumnjičen da je pod oznakom „poverljivo“, sa još četiri pripadnika Ministarstva odbrane i sa pet fizičkih lica, uvećao fakture i krao novac građana Srbije. Novkovića je u Ministarstvo odbrane doveo lično Stefanović, a svojevremeno je bio i u MUP-u, tačnije do 2013. godine kada ga je Policijski sindikat optužio za sumnjivu nabavku 180 automobila marke „Fiat punto“ – govori Milovanović za „Novo vikend jutro“ kod Jovane Jeremić.

Uprkos očiglednim kriminalnim aktivnostima u MUP-u, koje nisu istražene do kraja, Stefanović je poveo Novkovića sa sobom u Ministarstvo odbrane.

- Taj sled je prosto neverovatan! Stefanovića u medijima optužuju da je postao milioner, baš kao i Dijanu Hrkalović koja mu je bila najbliži saradnik i koja je sa njim bila u emotivnoj vezi, što više nije tajna. Znamo da je Hrkalovićeva u jednoj emisiji i zapretila Stefanoviću da ne govori o njenim ljubavnim vezama, jer ako ona progovori, neće mu biti dobro. Ona je znala sve njegove tajne, sve što on radi, i kada ona izađe i ispriča šta se sve dešavalo, da su prisluškivani Vučić, njegov brat, otac i sin, to je situacija koja praktično zahteva vanredno stanje i da se samo time bave pravosudni organi dok se stvar ne istera do kraja – kaže Milovanović za Pink.

Neshvatljivo mu je, dodaje, da Stefanović posle svega nije podneo ostavku, jer je to najmanje što je trebalo da uradi.

- Ako imate imalo morala, posle svega ovoga morate da podnesete ostavku. To bi bio moralni čin, ali očigledno da reč „moral“ ne ide u istu rečenicu sa Stefanovićem – kaže direktor Srpskog telegrafa i dodaje da bi bilo katastrofa da Stefanović dobije mesto u novoj vladi.

Novinar Dejan Anđus ocenjuje da tokom celog postupka istrage ne postoji ravnopravnost između Hrkalovićeve i Stefanovića. Podseća da je bivša državna sekretarka provela osam meseci u pritivoru, dok je Stefanović za sve to vreme bio ministar.

- On je bio ministar u dva bezbednosno najosetljivija sektora zemlje i ne postoji veća odgovornost od ovih funkcija. Malo mi je čudno i to što su oboje davali nakadne izjave Sektoru unutrašnje kontrole, jer je to mesto na kojem iskaze daju zaposleni, a oni to nisu – navodi Anđus za Pink.

Podseća da je prisluškivano više od 1.600 razgovora predsednika, što je samo po sebi dovoljno za privođenje Stefanovića, čoveka koji je u to vreme bio ministar policije. Odavno je, dodaje, bio zreo za hapšenje.

- Ova radnja je tekla godinama, a otpetljava se skoro dve godine i nemoguće je da Stefanović dolazi da daje izjavu u SUK kao civil i neoštećeno lice. Primetno je da se uplašimo jer, videli smo, došao je sa advokatom, dok je Hrkalovićeva došla bez ikakve pratnje – navodi Anđus.

Ističe da u ovom slučaju ne postoji samo prisluškivanje kao krivično delo, već i pokušaj državnog udara, nasilno obaranje vlasti, ugrožavanje života visokih državnih funkcionera i njihovih porodica i tako dalje.

- Svako ovo delo po novom zakonu nosi preko 20 godina zatvora, a kada se sve sabere, to mu dođe doživotna robija. Za dela čija je zaprećena kazna više od pet godina zatvora, odmah se određuje pritvor i tu ne postoji opcija da se branite sa slobode – kaže Anđus, dodajući još jednom da je nejasno zašto se Stefanović kreće kao slobodan čovek.

Ističe i to da Stefanovića ne štiti imunitet, a da Hrkalovićeva ima dve olakšavajuće okolnosti: bila je podređena ministru policije i verovala je da je predsednik Republike obavešten o svemu od strane Stefanovića.