VUČIĆ NA MORAVSKOM KORIDORU! Deonica gotova do marta 2024. godine: Do Kraljeva sa SAT I 15 MINUTA (FOTO+VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Rasinskom okrugu.

Program posete čine obilazak radova na izgradnji deonice auto-puta u okviru Moravskog koridora, a potom se očekuje ceremonija svečanog otvaranja aerodroma Rosulje.

Na Moravskom koridoru radovi su uveliko u toku, pogledajte:

Predsednik je stigao na Moravski koridor nešto posle 10 sati. Kako je rekao, 3.600 radnika je na ovoj deonici, što je impozantan broj. Direktoru "Puteva Srbije" Zoranu Drobnjaku poručio je da je eksproprijacija na ovom delu na 100 odsto, i to samo zato što on nije zadužen za ovu deonicu.

- Čim ti ne radiš, Drobnjak, eksproprijacija nam je na 100 posto. Na ovoj deonici radi 3.600 ljudi, a kod tebe ih nema ni 200 - rekao je Vučić.

Do Kraljeva će se, kaže, putovati sat i po vremena od Beograda, a nakon obilaznice oko Kragujevca i spajanja sa Koridorom 11, Srbija će biti premrežena.

- Gradimo i Dunavski koridor, time će da rastu Pančevo, Vršac i ceo ovaj kraj. Nema kraja jer kad jednom krenete da gradite, stalno gledate šta je novo što treba da se radi. U Kruševcu još kosmodrom da napravimo! Dobiće i auto-put i aerodrom, za par godina će da traže da se pista proširi, i to će moći ako postoje rast i napredak - kaže predsednik.

Habek je pametan čovek

Na pitanje da prokomentariše izjavu nemačkog vicekancelara, šefa „super-ministarstva“ ekonomije i životne sredine Roberta Habeka o tome da treba da se skrati vreme tuširanja, a da se zimi nose džemperi i debele čarape, Vučić kaže da je Habek potpuno u pravu, iako mu se mnogi smeju. - A onaj ko ne vidi šta se dešava oko njih, pa zapitajte ko tu treba da se smeje. Habek je sa takvim izjavama skočio u mojim očima. Ja ne smem to da kažem zato što bi mene u Srbiji ubili da to kažem. LJudi moraju da znaju da vremena nisu laka, iako ćemo se mi boriti na svaki način. Ako se sukob na istoku ne završi, situacija će biti još teža - rekao je on i dodao: - On je potpuno u pravu, pa neka se sada i meni smeju. Pametan čovek - zaključio je predsednik.