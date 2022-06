Đurđev: Novi Sad i gradonačelnik Vučević su Dubravki Stojanović i Nemanji Milenkoviću i sličnima krivi samo zato što nisu antisrpski nastrojeni!

Optužbe u okviru famoznog programa Krokodil, a podržanog od strane poznatih antisrba poput Dubravke Stojanović, na račun gradonačelnika Miloša Vučevića isključivo su motivisane srbofobijom i nemaju realno uporište u rezultatima koje je gradska vlast u Novom Sadu postigla u svim sferama života - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

Đurđev je istakao da je uveren u to da tzv. drugosrbijanskoj eliti, kako je rekao, zapravo smeta to što je Novi Sad ponovo postao Srpska Atina i što je Vojvodina vratila svoj nekadašnji srpski sjaj, uvažavajući sve njene građane podjednako.

- Da nije tako, ne bi Novi Sad u doba gradonačelnika Vučevića postao evropska prestonica kulture. Ono što je Evropi kultura, našim nazovi evropejcima je primitivizam. Posebno je neshvatljivo to što Nemanja Milenković koji je organizator Evropske prestonice kulture dovodi na manifestacije iste ljude koji su antisrbi i koji na krajnje nekulturan način napadaju dvojicu najzaslužnijih za to što je Novi Sad uopšte dobio taj projekat i tu titulu, predsednika Vučića i gradonačelnika Vučevića. On je dužan da se od takvih ogradi i da ih više ne poziva, jer time ruši ugled i Novom Sadu i Srbiji - napomenuo je Đurđev.

Predsednik Srpske lige je dodao da iza Vučevića stoje konkretni i merljivi rezultati. U toku je realizacija preko 400 projekata, grad ima najveći budžet u istoriji, prosečna primanja su najveća u istoriji, grade se škole, bolnice, vrtići, ekologija je takođe stavljena u prvi plan. To su gole činjenice - zaključio je Đurđev.