IMAMO I PETU ZEMLJU KOJA JE POVUKLA PRIZNANJE NEZAVISNOSTI KOSOVA! Vučić otkrio važnu informaciju nakon razgovora sa Lajčakom!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, a potom se obratio javnosti i otkrio važnu informaciju o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova.

- Mi nemamo drugo oružje osim istine. Molim one koji se trude da završe kosovski problem da paze da im Putin ne bi ispostavio još pet Kosova. Ja neću da ćutim, Vlada će biti uskoro formirana i Vlada može da donese drugačiju odluku. I Skupština isto. Bolje da me nema nego da me vređaju oni koji imaju manje inteligencije. Imamo i petu zemlju koja je povukla priznanje Kosova. Čekamo samo da uđu u proceduru za pristupanje nekoj organizaciji da im to pokažemo - rekao je Vučić.