Pokojni Momir Bulatović, nekadašnji predsednik Crne Gore i predsednik Vlade SRJ, pre nekoliko godina otkrio je šta mu je bivši predsednik Srbije i SR Jugoslavije Slobodan Milošević rekao nekoliko sati pred smrt.

- On je bio zatvorenik kod koga se i dalje videlo da je predsednik. Kad sam otišao kod njega u Hag prvi put, on je meni rekao: "Momo, hvala ti što si došao". Ja sam to doživeo kao nešto najlepše što može da mi se desi u komunikaciji sa nekim čovekom. Poslednja reč koju mi je uputio bila je "Mi ćemo njih sve da pobedimo". Tu noć je i umro - ispričao je jednom prilikom Bulatović.

Inače, Bulatović je preminuo na današnji dan, 30. juna 2019. godine, a bivši predsednik Srbije i SR Jugoslavije Slobodan Milošević uhapšen je 1. aprila 2001. godine. Milošević je isporučen Hagu na Vidovdan.

Milošević je preminuo u pritvorskoj jedinici haškog tribunala 2006. godine. Pročitajte i detalje Miloševićeve poslednje noći u Beogradu!