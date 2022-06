Dobrosavljević: Preko Kosova žele da nas nateraju da uvedemo sankcije Rusiji! (VIDEO)

Zapadne sile koriste Kosovo kako bi na neki način disciplinovali Srbiju, kako bi joj nametnuli da se svrsta u njihov bezbednosno-politički tabor, i to sve zbog prilika u Ukrajinire, rekao je za PINK Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar.

Dobrosavljević je, komentarišući poruke koje su juče stigle iz Prištine, rekao je da treba razdvojiti dve varijante.

- Jedna je ono što zvanična Priština pokušava da uradi, a to je da iskoristi sukob u Ukrajini i da na neki način suspenduje i smanji uticaj Srbije, koji je poslednjih godina pojačan u regionu - rekao je Dobrosavljević.

Kako kaže, zapadni saveznici pak, imaju druge razloge. Smatra da oni koriste Kosovo kako bi na neki način disciplinovali Srbiju, i da bi joj nametnuli da se svrsta u njihov bezbednosno-politički tabor, a opet, kako dodaje, zbog prilika u Ukrajini.

- Oni hoće da preko Kosova nas nateraju da uvedemo sankcije Rusiji. To je suština cele priče. Uprkos svesti o tome da se svet menja pred našim očima i da ulazimo u nove podele, kao da ulazimo u epohu novog hladnog rata. Srbija želi da ostane sa strane, vodeći računa o sopstvenim interesima - rekao je Dobrosavljević.

Ljubiša Ristić, reditelj, koji je odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena, za zasluge u oblasti filma i pozorištne umetnosti, kaže da mu je posebna čast, posebno iz razloga, kako kaže, što je njegov deda pre tačno 100 godina dobio isti orden.

On je rekao da Srbija nema posla ni sa Kurtijem niti sa separatistima na Kosovu, dodaje da je sve stvar rasprave sa velikim silama, sa SAD, EU i sve što, kako kaže, oni na Kosovu preduzimaju, nisu često u saglasnosti sa spoljnim faktorima.

- To sa sankcijama Rusiji, sigurno da je tačno. Ali ipak iza svega ovoga stoji panika, i to zato što Otvoreni Balkan postaje ozbiljna opcija i donosi rešenja nekih problema u ovom regionu. Oni žele da zaustave ono što je neminovno, a to je da oni koji ovde žive i razmišljaju o interesima regiona, se udruže i sarađuju - rekao je Ristić.

Kako kaže, oni žele i inicijativu Otvoreni Balkan da uzmu pod kontrolu.

