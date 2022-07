ŠAPIĆ PREDSTAVIO SARADNIKE: Čučković novi gradski menadžer

Novi gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić danas predstavlja svoj tim i pomoćnike u Starom dvoru.

Novi gradski menadžer Beograda je Miroslav Čučković, aktuelni predsednik GO Obrenovac. On će biti zadužen za ravnomeran razvoj grada.

Aleksandar Savić, pomoćnik gradonačelnika biće zadužen za komunikaciju sa gradskim opštinama i javnin preduzećima. Savić je ranije bio predsednik opštine Voždovac.

Predrag Lukić, biće zadužen za javni prevoz u Beogradu. Sada je direktor saobraćaja u Lasti, gde radi od 2004.godine. Šapić je rekao da je Lukić prošao sve sektore u Lasti i ima veliko iskustvo.

Cvijo Babić, radi u JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", kao glavni inženjer za vodovodni sistem. On će se baviti komunalnom delatnošću i komunalnim preduzećima, koje su ključne za funkcionisanje grada.

Vesna Vidović izabrana je za zamenicu gradonačelnika. Ona je zadužena za oblast socijalne i dečje zaštite, te za školsko i predškolsko obrazovanje.

Povodom poziva koji je dobio od organizatora "EuroPrajda" da otvori tu manifestaciju u Beogradu i podigne zastavu, gradonačelnik Aleksandar Šapić poručio je da neće podizati nikakvu zastavu, ali je istakao da je reč o važnom događaju koji mora da protekne u najboljem redu.

- Ja dizati nikakvu zastavu neću. Što se tiče poziva da otvorim siguran sam da neću. Ali to je velika manifestacija, koja nije lokalna, nego evropska, tu dolaze ljudi iz čitave Evrope, to će biti veliki izazov za našu zemlju. Da li sam ja najsrećniji na tu temu to nije važno, važno je da smo mi grad otvoren za sve ljude i da će proteći sve u najboljem redu.

Šapić je istakao da postoje i manifestacije koje će grad svesrdno pomoći.

- Biće manifestacija koje ću ja da otvorim, kao što je Dan porodice. To će biti manifestacija koju će grad da podrži i koju ću ja da učestvujem.

