PRIŠTINA ZNA ŠTA SU JOJ MEĐUNARODNE OBAVEZE! Anđelković: Nadam se da će neko urazumiti administraciju Prištine

Od onih od kojih očekujemo da obezbede miran i normalan život Srba na KiM dolaze poruke koje na neki način podržavaju Kurtijevo miniranje razgovora i obezbeđivanja boljeg života svih građana u južnoj srpskoj pokrajini, kaže nekadašnji predsednik Izvršnog veća KiM Zoran Anđelković.

Povodom odluke Prištine u vezi sa srpskim registarskim oznakama i ličnim kartama, Anđelković kaže da je izuzetno važno što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odmah posle informacije koju je dobio od specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka šta Priština želi da preduzme, izašao na konferenciju za štampu i to javno saopštio narodu.

"Pre svega, za takve stvari je važno da i građani budu upoznati kako bi vas, ukoliko se slažu sa vašim stavom, u tome podržali i to je onda snaga predsednika još veća", rekao je Anđelković za Tanjug.

On je ocenio da ukoliko Vučić treba od Lajčaka da dobije informaciju kako Aljbin Kurti želi da spreči dalje razgovore i izazove incidente na teritoriji južne srpske pokrajine, u tom slučaju uloga zemalja Kvinte nije pozitivna već negativna.

Naveo je da važno tačno locirati od koga očekujemo da obezbedi miran i normalan život Srba na KiM, ali i od koga vidimo da dolaze poruke koje na neki način podržavaju Kurtijevo miniranje razgovora i obezbeđivanja boljeg života svih u južnoj srpskoj pokrajini.

To su, ismatra, pre svega London i Berlin imajući u vidu ne samo da su to članice Kvinte već i izjave koje su dolazile iz tih centara.

"Nadam se da će neko urazumiti prištinsku administraciju da konačno mora da realizuje ono što su međunarodne obaveze, a to je Briselski sporazum kada je reč ne samo o formiranju Zajednice srpskih opština već i o povratku zemlje manastiru Visoki Dečani, ali i sprovođenju svih drugih sporazuma potpisanih u Briselu", rekao je Anđelković.

Kada reč o registarskim tablicama, naveo je da se tu ne radi samo o tablicama već i načinu prelaska administrativne linije, nepriznavanju ličnih karata i slično.

"Postoji pravilo u poslovnom svetu, ne samo među državama, a to je da kada potpišete neki sporazum i kažete da će on da traje određeno vreme dok ne dođemo do drugog, on traje sve dok se ne postigne neki novi sporazum, neki novi dogovor o drugačijem funkcionisanju administrativnog prelaza", rekao je Anđelković.

Podsetio je da je sporazum o postojećem načinu prelaska administrativne linije i korišćenja tablica potpisan posle upada ROSU na sever KiM kada je došlo do incidenata i kada je, kako je rekao, zamalo došlo do nečega što bi značilo veliki sukob albanske policije i srpskog naroda.

Zaključio je da bi takav neki ponovni pokušaj upada ROSU i pokušaj otimanja vozila ili sprečavanja prelaza na administrativnoj liniji mogao da izazove ozbiljne posledice po bezbednost srpskog naroda na KiM.