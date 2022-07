SINIŠA MALI ZA 'NOVO VIKEND JUTRO' NA PINKU: Srbija ima dovoljno novca na računu! U protekle dve godine smo bili najbrža rastuća EKONOMIJA U EVROPI!

Ministar finansija Siniša Mali, istakao je za ''Novo Vikend jutro'' da je Srbija, u protekle tri godine koje je obeležila kriza, pokazala veliku moć, i uspešnu borbu sa svim nedaćama koje su zadesile čitav svet. Kako kaže, stabilnost javnih finansija je sačuvana, što je impozantan rezultat, pre svega, odgovorne politike predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

SRBIJA EKONOMSKI STABILNA

- Imamo dovoljno novca na računu, u protekle dve godine smo bila najbrža rastuća ekonomija u Evropi. Pokazali smo kako se za vreme krize mogu povećavati i plate i penzije. nama se putevi i dalje grade, plaćamo obaveze iz dana u dan, i to je slika odgovornog pristupa ekonomskoj politici, šta je osnova svega - rekao je Mali.

Govoreći o novčanoj pomoći države, koja je bila isplaćivana nekoliko puta, Mali kaže da je, kada bismo se vratili na pojavu korone, i strah koji je bio prisutan, predsedniku Srbije bilo u cilju da umanji negativne posledice kovida.

- To je odjeknulo kako treba. Ljudi su krenuli da razmišljaju šta treba, gde se otvara račun. Vraćena je doza optimizma, ali smo takođe pokazali snagu naših finansija. prijavilo se preko 6 miliona građana Srbije, što govori da je mera bila opravdana - dodao je ministar.

Ministar se dotakao i pomoći zdravstvenim radnicima, prosvetarima, penzionerima ističući da je u pitanju ideja predsednika Srbija.

- Mi smo juče do 8 sati imali preko 120.000 prijava za vaučere, što je takođe bila ideja predsednika. On je želeo da ljudi ostamu u Srbiji. To je 15.000 dinara po osobi, za par penzionera je ozbiljan novac. Sa te strane smo opet pogodili pravu metu. To je i podrška industriji turizma, hoteli su puni. Imamo 70 odsto više turista u Srbiji, što je ogroman priliv. Svaka mera nije ni slučajna, niti je pala sa neba, već je plod precizne analize - navodi Mali.

Govoreći o trenutnoj svetskoj krizi, ministar kaže da građšani Srbije nju još uvek nisu osetili. Kako ističe, gradovi širom sveta imaju prazne rafove u prodavnicama, pojedini gube radna mesta, dok to nije slučaj sa našom zemljom.

- Skače cena gasa, nafte, struje... Ogromne su pripreme, na čemu radimo svaki dan sa predsednicom Vlade kao i predsednikom Srbije - dodao je Mali.

POSETA CRNOGORSKOG PREMIJERA DRITANA ABAZOVIĆA

Mali kaže da se konačno više razmišlja o budućnosti nego prošlosti, čemu svedoči i pitanje Temeljnog ugovora, kao i Otvorenog balkana. Govoreći o sastanku i provedenom vremenu sa Abazovićem, Mali navodi da je sve prošlo u prijateljskom i prijatnom tonu.

- Dosta je zajedničkih projekata o kojima smo govorili. Imamo primer luke Bar, kako za uvoz i izvoz robe. To bi sa sobom povuklo izgradnju auto-puta Beograd-Bar. Sa druge strane i pruga treba da se rekonstruiše, koja bi išla čak do Budimpešte - rekao je Mali, i dodao da je uveren da je Dritan radi ekonomije, spreman na tako velike poteze.

Kako kaže, poseta je bila dobra, i dobro je da je Abazović prvu posetu koju je napravio kao predsednik Vlade napravio upravo u Srbiji.

NAJNOVIJI JEDNOSTRANI POTEZI PRIŠTINE

Govoreći o najnovijim provokacijama od strane Prištine, mali kaže da Brisel ni do sada nije reagovao na ovakve stvari, što je slučaj i ovog puta.

- Pokušavamo da dobijemo fer i korektan odnos. Mislim da ne postoji ništa važnije od očuvanja mira i stabilnosti - rekao je.

ZIMA ĆE BITI TEŠKA

Kako kaže, poslednje tri godine krize, Srbija je taj teret uvek preuzimala na sebe, zahvaljujući ekonomiji i finansijama. Ministar dodaje da će zima zasigurno biti teška, ali da se država trudi da obezbedi sve na vreme.

- I dalje kontrolišemo cene osnovnih živornih namirnica. Imamo svega, pa čak i za izvoz u regionu, jer kako je i sam Vučić rekao, ako imamo mi, treba da ima i region. Pogledajte cenu gasa i struje, otišle su u nebo, a kod nas se još uvek ništa ne menja - dodao je Mali, pa se dotakao i goriva:

- Ko zna koliko bi koštao dizel i benzin - priča ministar.

Autor: