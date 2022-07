'OVI ŠTO TRAČARE OKOLO, NIŠTA DRUGO I NE ZNAJU DA RADE!' VESIĆ ZA 'NOVO VIKEND JUTRO': Ako sam zaslužio da budem u Vučićevom timu, biću

Legitimno je pravo predsednika Srbije da bira tim saradnika koje želi oko sebe, a ukoliko smatra da je moj rad dobar, pretpostavljam da ću biti deo tog tima, rekao je član Predsedništva SNS.

Završena je izborna saga u Velikom Trnovcu, u narednim danima će biti proglašeni konačni rezultati. Tada će RIK podeliti mandate poslanicima i početi da teče rok za konstituisanje Narodne Skupštine. Potom slede konsultacije predsednika sa političkim strankama i dodela mandata onome ko može da ima većinu.

Goran Vesić, član Predsedništva SNS i donedavni zamenik gradonačelnik Beograda kaže da se nada da će mandat dobiti osoba iz SNS jer je reč o stranci sa najviše poslanika.

- Zajedno sa SVM imamo većinu za formiranje vlasti. Tada ćemo razgovarati i o koalicijama. Dosad je SNS uvek stavljao interes države ispred partijskih, i uvek smo se trudili da napravimo šire koalicije, kako bismo mogli da uspešno sprovodimo reforme. Tada ćemo kao stranka doneti odluku o tome ko će nas predstavljati u svim organima. To će biti na predlog predsednika Vučića, a siguran sam da će stranka predlog i prihvatiti. Njegovo je legitimno pravo da izabere koga želi u timu saradnika, a ukoliko smatra da je moj rad dobar, pretpostavljam da ću biti deo tog tima – kaže Vesić za “Novo vikend jutro” kod Jovane Jeremić.

Kada je reč o brojnim spekulacijama na račun toga koju će funkciju Vesić zauzeti u novoj vladi, kaže da je tu reč o strahu od konkurencije.

- Kada dođe neko ko radi, stvara se strah kod onih koji rade manje, jer je tada njihov nerad evidentan. Svi ti što pričaju, oni sve dobro znaju. Znaju šta ja mislim, šta Vučić misli, samo ne znaju šta će oni da rade, ne znaju da treba da rade, ne znaju da kažu reč o sukobu u Ukrajini, o sukobu Stefanovića i Hrkalovićeve, ništa o pritiscima na Srbe sa KiM… Znaju samo da idu okolo i da tračare – rekao je Vesić za Pink.

"Pred Srbijom su teška vremena"

Ističe da dolaze teška vremena, ali da ih Srbija spremno dočekuje. Kako kaže, bolje smo se pripremili za zimu od drugih, ali Srbija nije izolovano ostrvo i svaki potres na evropskom tržištu, osetiće se i na našem.

- Važno je da se dobro pripremimo jer vladu očekuju teške obaveze i teški problemi koji moraju da se rešavaju u interesu građanki i građana Srbije. Čeka nas, prema najavama, najteža zima od Drugog svetskog rata – navodi Vesić.

Komentarišući nove provokacije iz Prištine, Vesić kaže da su na delu pritisci na Srbiju u vezi sa ukrajinskom krizom. Sada svi, kako kaže, pokušavaju da ostvare “sulude planove na koje nemaju pravo”.

- Vučić je u ovom slučaju zapitao da li se poštuje međunarodno pravo, da li donosimo međunarodne sporazume i u tom smislu šta je sa Briselskim sporazumom, Rezolucijom 1244 i formiranjem ZSO? Ako se sporazumi donose, zašto se ne primenjuju? Srbija je za dijalog i da li se sećate da je Vučić odbio ijedan razgovor? On je odgovoran političar koji radi u interesu zemlje i ako može imalo da pomogne Srbima sa KiM, svaki razgovor ima smisla – kaže Vesić.

Prema Srbima se, dodaje, na KiM odnose kao prema građanima drugog reda i reč je o pokušaju Aljbina Kurtija da lažnu državu predstavi kao pravu, iako nisu član UN, Interpola, UNESCO…

- Demonstriraju da su država tako što maltretiraju običan narod. Ono što je najvažnije, a što je Vučić više puta rekao, neće biti novog “Bljeska” i nove “Oluje”, neka se okanu toga, Srbe neće proterati – kaže Vesić za “Novo vikend jutro”.

Podseća da su Vučića od 2012. godina optuživali da će da prizna nezavisnost Kosova, što nije uradio, a ista priča je bila i u vezi sa koronavirusom i u vezi sa sankcijama.

- Uvek neko koristi neprilike, a naša pozicija je po pitanju sankcija vrlo jasna. Drugo je pitanje da li naša pozicija nekome odgovara ili ne. Rekli smo da napad jeste agresija Rusije na Ukrajinu, da poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine i glasali smo za sve rezolucije UN koje osuđuju napad na Ukrajinu. To je jasna politika. S druge strane, rekli smo da ne smatramo da su sankcije delotvorne, a to znamo jer smo bili pod njima. Sankcije pogađaju narod, a neće pogoditi Putina. To se desilo i u Srbiji – navodi Vesić.

Ova naša pozicija, kako kaže, traje od početka rata u Ukrajini, a Vučić i vlada koja će biti izabrana nastaviće da vodi politiku koja je u interesu države Srbije.

- Nama je najveći interes nastavak ekonomskih investiranja u Srbiju, povećanje životnog standard, povećanje penzija, minimalca, povećanje BDP-a, stabilnost, dovoljno hrane, energenata i mir. Ako nešto budemo menjali u našem stavu, o tome će predsednik obavestiti javnost. Ovo je politika naše zemlje, vojno smo neutralni, politički, na putu smo ka EU i to nam je strateški cilj – kaže Vesić.

"Prisluškivanje predsednika je pokušaj državnog udara"

Kada je reč o prisluškivanju predsednika Srbije, Vesić kaže da je to pokušaj državnog udara. Postoje dokazi, dodaje, da je Vučić prisluškivan i ko god da iza toga stoji – mora da snosi sankcije.

- Ne znam šta će uraditi tužilaštvo, nemam pravo da se mešam u njegov rad, i na njima je da donose odluke. Kao pravnik verujem da će saslušati aktere i utvrditi šta se dešavalo. Hrkalovićeva je iznela teške optužbe, pa je o tome važno da se izjasni i tužilaštvo – kaže Vesić za Pink.

Podseća da je Srbija pre 19 godina ostala bez premijera na najbrutalniji način.

- Moramo da jačamo naše institucije, moramo da budemo odgovorni i siguran sam da će svi koji su deo ove afere odgovarati – rekao je Vesić.