BRNABIĆ ZA HIT TVIT: Sutra moguć nastavak razgovora sa radnicima Stelantisa

Dodala je da su se za rad u inostranstvu prijavila 492 radnika, od kojih je 12 proglašeno tehnološkim viškom.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da bi razgovor u Predsedništvu sa predstavnicima radnika Stelantisa mogao biti nastavljen sutra i dodala da su rukovodstvu te fabrike predočili da je 12 zaposlenih proglašeno tehnološkim viškom iako su se prijavili za rad u inostranstvu, što smatra da nije fer.

Brnabić je navela da zna svaki broj i detalj iz priče o Stelantisu, da želi da svi radnici budu zaštićeni, da porodice znaju svaki detalj, u skladu sa dogovorom od prošle subote.

Dodala je da su 492 radnika dobila otpremnine od po 790 evra za godinu radnog staža u Fijatu, odbnosno 500 evra za one koji su bili u Zastavi.

– To je odluka Stelantisa, na to smo skrenulu pažnju rukovodstvu Stelanista, mislim da to nije bilo fer, ne mogu da utičem na tu odluku – navela je Brnabić.

– Misim da je sledeći sastanak sutra u Predsedništvu, biće tu ljudi iz mog kabinenat da razgovaraju sa sindikatima, najvažnije da ljudi znaju na čemu su, da dobovoljno odluče šta će, da ih podržimo. Važno je da što pre krenemo da proizvodimo električni autombil – rekla je Brnabić.

Dodala je da je proizvodnja električnog automobila planirana za četvrti kvartal 2024, a do prvog kvartala će krenuti testni model.

– Što više ljudi ode u inostranstvo tim Stelanisa biće kompaktniji i moći ćemo mnogo brže da uđemo u proizivodnju – navela je premijerka u emisiji HIT-tvit na Pinku.

Na pitanje da je izgedalo da pitanje radnika Stelantisa može da bude zloupotrebljeno, Brnabić je rekla da sve što se dešava neki poltičari žele da zloupotrebe, svaki događaj, sve ljude, pojedince.

Dodala je da niko ne spori pravo opozicije da kritikuje, ali ne i da zloupotrebljava određene situacije.

Napomenula je da je ljudima muka kada vide da neki preko njih pokušavaju da ućare poen i počeće, kaže, da ih proteruju sa tih skupova.

