'KURTI OTVORENO PRETI, CILJ MU JE ETNIČKI ČISTO KOSOVO!' Vučićević: Od 1. oktobra počeće da oduzimaju automobile Srbima - TO NEĆE NA DOBRO

Kurti više ne ispoljava svoje pretnje tajno po sastancima i depešema, već snima spotove i hvali se kako je uradio više protiv Srba od svojih prethodnika zajedno, kaže Vučićević. Ističe da se, prema strogo poverljivim dokumentima, na Kosovu sprema akcija simbolično nazvana "Crna oluja".

Strani vojni instruktori obučavaju specijalce ROSU i tzv. vojske Kosova kako bi zauzeli sever, izjavio je za "Novo jutro" Televizije Pink glavni i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević.

- Dat je rok do 30. septembra za zamenu registarskih tablica, a onda se otvoreno govori o tome da će Srbima od 1. oktobra da oduzimaju automobile. To ne može da izađe na dobro! U Briselskom i drugim sporazumima pominju se dve vrste tablica – KS (statusno neutralne tablice) i RKS (tablice lažne države). Priština je KS tablice ukinula, a Srbi se sada primoravaju da uzmu RKS. Koji je to majčin sin, genije na zapadu, to smislio? Niko neće da poveruje da je ova ideja potekla isključivo od Aljbina Kurtija – kaže urednik “Informera”.

Sve ovo, dodaje, ide ka jednom jedinom cilju – etničko čišćenje severa Kosova. Akcija koja je označena u dokumentima kao “strogo poverljiva” naziva se simbolično “Crna oluja”.

- Kurti je sada javno i otvoreno počeo da preti Srbima, i više o tome ne govori na tajnim sastancima ili u depešama. Snima video-spotove i Srbe označava kao najgore kriminalce. Kaže da je on kao premijer uradio više protiv Srba nego svi drugi zajedno. Poziva na potpunu integraciju koja podrazumeva upotrebu vojne sile, iako je to sporazumima zabranjeno. Svi to znaju, svi ćute, ali očigledno pravila važe samo za neke, a na neke se ne primenjuju – kaže Vučićević i dodaje:

Za Ukrajince se traže suverenitet i integritet, a za Srbe to ne važi. Hoće da Srbija prizna Kosovo samo zato što oni tako kažu! Štite nas sporazumi, činjenica da pet država članica EU kao i više od pola država sveta nije priznalo Kosovo, ali svi o tome ćute. U pokušaju da izbiju Putinu argument Kosova iz ruku, pokušavaju da što pre izdejstvuju priznanje nezavisnosti južne srpske pokrajine. Ispostaviće se na kraju da će odluku doneti SAD i EU, a ne Srbija.