Vučević: Ovo je deveta fabrika koju otvaramo posle 40 godina propadanja fabrika, cilj nam je da Nidek dovede i treću diviziju

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je polaganju kamena temeljca za izgradnju nove fabrike japanske kompanije „Nidek“ u Novom Sadu. To će biti druga fabrika u gradu koju gradi jedna od najmodernijih svetskih kompanija za proizvodnju električnih motora, a u pitanju je divizija te kompanije „Nidec Elesys Corporation“.

- Nije bilo lako verovati da će nekada potpuno zapuštena livada, postati ovako snažna industrijska zona, kao što je to Sever 4. Kada smo 2015. godine kretali u investiranje u tu poslovnu zonu, u periodu otvaranja fabrike Lir, bilo je mnogo otpora i pitanja o svrsi i opravdanosti otvaranja iste. O tome se raspravljalo u trenutku kada naš grad nije imao ni jednu fabriku, jer su sve postojeće uništene, što kroz sankcije, što kroz pljačkašku privatizaciju, čime je Novi Sad bukvalno ostao bez svih industrijskih kompleksa i fabrika. I onda kada verujete, iako malo ljudi veruje u snove dovoljno snažno, i to tako da i pored otpora radite ono što smatrate ispravnim, onda možete ponosno da stanete iza urađenog. Posle dolaska Lira i CTP Investa, BMTS-a i Kontinentala, dočekali smo i fantastičnu vest, ne samo za Novi Sad, nego za celu Srbiju, a to je, da je velika japanska korporacija Nidek odlučila da investira u ovom delu Evrope upravo u našem gradu. Jedna njihova fabrika „Nidec Electric Motor“ je skoro završena i tu će na jesen ove godine početi instaliranje opreme, a u međuvremenu je doneta odluka o dolasku još jedne divizije „Nidec Elesys Corporation“. Upravo smo njen dolazak danas simbolično najavili, polaganjem kamena temeljca. Grad Novi Sad, kroz Upravu za građevinsko zemljište i investicije, investira u dodatno komunalno opremanje, i sve to kroz koordinaciju sa CTP-om, i verujem da ćemo do kraja meseca završiti sve naše radove. Investirali smo u te svrhe 202 miliona dinara, a sve ukupno je Grad, da bi napravio ovaj industrijski park i radnu zonu Sever 4, investirao četiri milijarde dinara tokom sedam godina. To je pobeda Novog Sada i svih Novosađana, jer smo imali snage, novca i hrabrosti da to uradimo. Nastavljamo sa planovima, a sada nam je cilj da Nidek dovede i treću diviziju u naš grad, uz otvaranje modernog istraživačko-razvojnog centra, gde bi se patentirale stvari vezane za proizvodnju. Pored poreza i novih radnik mesta, veliki su benefiti dolaska Nideka, kao i drugih velikih kompanija koje posluju ovde. Naime, ovo je deveta fabrika koju otvaramo u Novom Sadu posle 40 godina propadanja fabrika, a Japanci i Nemci su odabrali baš našu državu i grad za ne male investicije, što znači da mogu da se pouzdaju u lokalne i državne vlasti, a to svakako ne bi radili da ovde nije povoljna poslovna klima. Ovde će nekoliko stotina zaposlenih, a u krajnjoj fazi čak 1000 radnika, imati dobre plate i dobrog poslodavca - rekao je gradonačelnik Vučević.

Predsednik kompanije „Nidec Elesys Corporation“ Tošiki Saito je istakao da je ta kompanija, kao član „Nidek grupe“ dobila neizmernu podršku od strane Grada Novog Sada, predsednika Republike Srbije i ambasade Japana.

- Nadam se da će se dobra veza između dve zemlje produbiti kroz osnivanje naše fabrike, odnosno poslovanje u Novom Sadu. Cilj nam je da postanemo matična fabrika za proizvodnju invertera za celo tržište Jugoistočne Evrope, a nadam se da ćemo što pre stupiti u kontakt sa odličnim kadrovima, koje Novi Sad svakako poseduje – rekao je Tošiki Saito i potom zajedno sa gradonačelnikom Vučevićem i direktorom fabrike Aleksandrom Nestorovim, položio kamen temeljac za izgradnju nove fabrike.

